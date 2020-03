Il celebre attore americano Tom Hansk è positivo al Coronavirus. Ad annunciarlo è lo stesso attore attraverso un post pubblicato nel suo profilo Twitter. Positiva anche la moglie Rita Wilson. Entrambi si trovano in questo momento in Australia e non sono in gravi condizioni di salute: per loro solo qualche sintomo leggero. Come da protocollo la coppia dovrà ora sottostare a un periodo di quarantena all'interno della struttura in cui risiedono.

Tom Hanks su Twitter: 'Saremo tenuti sotto controllo'

Come già detto, dunque, ad annunciare ciò che è avvenuto è stato l'attore con un post su Twitter pubblicato nella notte italiana tra mercoledì 11 e giovedì 12 marzo.

"Io e Rita (la moglie, ndr) siamo in Australia. Ci siamo sentiti un po' stanchi, raffreddati e abbiamo avvertito dei dolori in tutto il corpo. Mia moglie avvertiva anche dei brividi, che andavano e tornavano. Aveva anche febbre, seppur lieve. Allora abbiamo deciso di sottoporci al test del coronavirus e siamo risultati entrambi positivi. E ora? Ci sono dei protocolli che devono essere seguiti. Io e Rita verremo testati, tenuti sotto osservazione e isolati. Tutto ciò per il tempo che servirà. Vi terremoto aggiornati.

Prendetevi cura di voi stessi". Il post conta già 700 mila cuori e ha generato migliaia di commenti. L'hashtag #TomHanks conta già oltre 800 mila tweet.

Donald Trump blocca tutti i voli da e per l'UE

Intanto il coronavirus inizia a preoccupare fortemente anche gli Stati Uniti. Ad annunciare le prime misure forti è il Presidente Donald Trump, che nella notte italiana ha annunciato il blocco totale di tutti i voli da e per l'Unione Europea.

Il bando avrà la durata di 30 giorni e non riguarderà le merci. "Farò tutto il necessario affinché i miei cittadini siano protetti da questo che è un virus straniero. Anche nell'Unione Europea vi sono dei focolai", ha detto Trump. Il provvedimento non riguarderà il Regno Unito. Il capo della Casa Bianca ha poi fatto sapere di star pensando di riaprire i collegamenti aerei con la Cina e la Corea del Sud, paesi che nelle scorse settimane erano stati duramente colpiti dalla pandemia ma che stanno iniziando a mostrare dei segnali di diminuzione della diffusione del contagio.

Trump ha infine fatto sapere che sta negoziando con il Congresso altre misure: secondo le anticipazioni, infatti, dovrebbero essere sospese e rinvitate le imposte per tutti gli individui e le imprese che sono stati danneggiati dal virus. In discussione anche lo stanziamento di alcuni aiuti economici e la concessione di prestiti agevolati. Gli Stati Uniti contano, ad oggi, oltre mille contagi diffusi in gran parte del Paese.