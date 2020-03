E' stato accertato il primo decesso a causa del virus Covid-2019, meglio noto e conosciuto con la denominazione di 'Coronavirus', anche in provincia di Salerno. Si tratta di un uomo di 76 anni di età, originario di San Cipriano Picentino, ma residente a Bellizzi da diversi anni.

La vittima

Il 76enne è deceduto lo scorso martedì 10 marzo presso l'Istituto ospedaliero 'Santa Maria della Speranza' di Battipaglia, dopo essere stato ricoverato perché accusava problemi e difficoltà respiratorie e soffriva di febbre molto alta.

Insospettiti dai classici sintomi del coronavirus, gli operatori del personale medico-sanitario hanno ritenuto opportuno eseguire sul corpo senza vita dell'uomo il tampone post-mortem. Il test, eseguito dopo il decesso, è risultato positivo, così come annunciato dal primo cittadino del comune di Bellizzi (provincia di Salerno), il sindaco Domenico Volpe, attraverso un post pubblicato sulla propria pagina istituzionale del social network di 'Facebook'. 'Con rammarico, mi duole comunicarvi che la prima verifica del tampone eseguito su un nostro concittadino è risultata positiva al Covid-2019', ha scritto la fascia tricolore bellizzese.

Adesso, come da prassi ormai consolidata, si attende l'esito di un secondo test di verifica che sarà eseguito presso i laboratori dell'Istituto ospedaliero 'Cotugno' di Napoli, struttura medica specializzata nel trattamento di malattie epidemiologiche ed infettive, nonché centro di riferimento regionale per la gestione dell'emergenza coronavirus in Campania. Il sindaco Volpe ha anche invitato, attraverso un appello pubblico, coloro che hanno avuto rapporti con la vittima a mettersi in quarantena mediante un isolamento volontario e a comunicare alle autorità sanitarie locale competenti ogni possibile ed eventuale stato febbrile.

'Assieme supereremo anche questo difficile momento', ha concluso il primo cittadino.

I dati statistici sul coronavirus in Campania

Intanto, l'Unità di Crisi del Dipartimento regionale della Protezione civile della Campania ha divulgato i dati statistici sull'emergenza coronavirus, aggiornati alle ore 23:00 di ieri, mercoledì 11 marzo: sui 139 tamponi esaminati presso i laboratori del centro di riferimento regionale della struttura ospedaliera del 'Cotugno' di Napoli, ben 23 hanno dato esito positivo.

Naturalmente si attende la comunicazione dell'ufficialità da parte del Ministero della Salute e dall'Istituto Superiore di Sanità, dopo ulteriori verifiche eseguite presso l'Ospedale 'Spallanzani' di Roma. Ad ieri, dunque, il numero totale di persone risultate positive in Campania ammontava a 180, un numero - purtroppo e tristemente - in costante aumento.