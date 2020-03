C' è stata un'udienza in forma privata in Vaticano tra Papa Francesco e il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte. La sala stampa del Vaticano ha dato la notizia e, dalle foto che sono state pubblicate, ambedue hanno mostrato un volto sorridente. Non è noto il contenuto specifico dell'incontro, ma sicuramente sono stati discussi due argomenti: la pandemia in atto in Italia e le difficoltà che tante famiglie italiane stanno incontrando in questi giorni per via del fermo lavorativo.

L'attività di Papa Francesco per il contrasto alla pandemia

Non è il solo incontro che ha tenuto in questi giorni Papa Bergoglio che, dalla sua residenza a Santa Marta, sta seguendo con interesse e preoccupazione quello che sta accadendo. E in tal senso va visto l'incontro avuto recentemente con il sindaco di Roma Virginia Raggi. Da ricordare anche il momento straordinario di preghiera del 27 marzo in una Piazza San Pietro deserta, dove il pastore universale della Chiesa Cattolica ha pregato per la fine del contagio e ha impartito la benedizione Urbi et Orbi.

Cosi come nelle sue omelie quotidiane nelle celebrazioni eucaristiche, ha pregato sempre per le difficoltà che stanno vivendo le famiglie italiane.

Papa Francesco nell'ultimo Angelus ha invocato la fine di tutti i conflitti

Lo sguardo amorevole di vescovo di Roma non è rivolto solo all'Italia, ma è anche al mondo. Infatti, nell'Angelus di domenica 29 marzo, ha fatto proprio l'appello del segretario generale dell'Onu Gutierrez per chiedere un immediato "cessate il fuoco" in tutti quei Paesi attualmente focolai di guerra.

Perché, tra le costanti preoccupazioni di Papa Bergoglio, c'è la situazione difficile che stanno vivendo i migranti fuggiti via dalle guerre in corso, tutte persone ancora più a rischio contagio.

Conte e il Vaticano

Non è la prima volta che il Presidente del Consiglio Conte ha incontrato il Papa, anche se il canale privilegiato della Santa Sede è il Quirinale. I due si sono già incontrati per due volte.

La prima volta il 15 dicembre del 2018 in Vaticano, in un'udienza privata simile a quella odierna, dove hanno avuto un confronto di 45 minuti sui temi delle disuguaglianze sociali, delle migrazioni, dell'ambiente e della pace. La seconda occasione di incontro si è verificata il 30 marzo del 2019 alle esequie del cardinale Achille Silvestrini, questa volta con uno scambio di vedute piuttosto breve, viste le circostanze.