Sarebbe stata trovata dal coniuge e da alcuni familiari in una pozza di sangue, riversa sul pavimento, all'interno del bagno di casa. La donna presenterebbe una profonda ferita all'altezza della gola e del collo, causata probabilmente dal ferimento inferto con un'arma da taglio o qualche altro oggetto contundente. Il ritrovamento è avvenuto in un'abitazione privata nel comune di Scafati, piccolo centro abitato della provincia di Salerno. Al momento sono ancora in corso i rilievi della scientifica e si attende una prima ricostruzione dell'accaduto da parte degli organi inquirenti.

Per il momento la vicenda rimane velata da un alone di mistero.

I soccorsi e le condizioni di salute della donna

La vittima è stata prontamente soccorsa da un'ambulanza del pronto soccorso del vicino presidio ospedaliero 'Mauro Scarlato' di Scafati. Gli operatori del personale medico-sanitario del 118 l'hanno trasferita poi d'urgenza in codice rosso presso il nosocomio 'Umberto Primo' di Nocera Inferiore (provincia di Salerno): attualmente la donna, una 44enne casalinga originaria e residente a Scafati, si trova ricoverata in condizioni gravissime presso il reparto di rianimazione dell'ospedale nocerino: sta lottando tra la vita e la morte e i dottori non si sbilanciano ancora nel dichiararla fuori pericolo.

La notizia della tragedia si è diffusa sui social e nella piccola comunità di Scafati a partire dalla tarda mattinata di oggi, giovedì 5 marzo, come riporta anche l'edizione odierna della versione on-line del quotidiano 'Il Mattino' di Napoli.

Le indagini dei carabinieri di Nocera Inferiore

Sulla triste vicenda indagano i militari dell'arma dei carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore, guidati dal tenente colonnello Rosario Di Gangi e coordinati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore (Salerno) che, sull'episodio, ha aperto un fascicolo d'inchiesta.

I militari dell'Arma, proprio in queste ore, sono sul luogo del ritrovamento per esaminare il posto dove la donna è stata rinvenuta e cercare di ricostruire la precisa ed esatta dinamica di quanto accaduto. Al momento non sembrerebbe esclusa alcuna ipotesi da parte degli inquirenti. Secondo un'aggiornamento di poche ore fa, ad aggredire la donna sarebbe stato proprio suo marito, al termine di una lite avvenuta per futili motivi che potrebbe trasformarsi in una vera e propria tragedia familiare.

Al momento, però, è ancora giallo sulla vicenda: gli inquirenti stanno ancora interrogando in caserma parenti e familiari della donna e ascoltando il racconto di alcuni vicini di casa della vittima.