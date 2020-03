Si chiama Stefano Paglia, il primario del Pronto Soccorso di Codogno e Lodi, Stefano Paglia che, in questi giorni di emergenza sanitaria nel nostro Paese, sta lavorando alacremente con i colleghi per monitorare l'evoluzione del coronavirus in Italia.

Coronavirus, un medico valente

Il dottor Stefano Paglia, 49enne primario del Pronto Soccorso di Codogno e Lodi, ha espresso nelle ore scorse una cauta, ma effettiva preoccupazione in merito all'evolversi della diffusione del Coronavirus all'interno della "zona rossa" italiana.che, partendo proprio da Codogno, città focolaio dell'epidemia in Italia, si è estesa anche a Bergamo, Crema, Cremona, Seriate e Piacenza.

Il medico, dal 20 febbraio scorso, non ha mai interrotto il suo lavoro, né mai lasciato il proprio reparto di competenza, rinunciando spesso a vedere i propri familiari. Una lotta silenziosa quella del primario che, insieme a tanti infermieri e personale medico, lavora senza interruzione. "Come ogni altro medico - ha dichiarato Paglia a Repubblica - che è travolto dall'emergenza, penso esclusivamente a coloro che si ammalano".

Coronavirus, cosa è accaduto a Codogno

Il cosiddetto "paziente uno" si è manifestato proprio nella zona di Codogno ed è stato il primo in Italia ad avere i sintomi del Covid-19.

Per ben due volte ha negato di avere avuto relazioni con la Cina. Purtroppo, dopo essere stato invitato a rimanere in ospedale per accertamenti, in quanto il suo corpo non stava rispondendo alle terapie, ha deciso di non seguire le indicazioni mediche e di tornare a casa. La notte successiva si è presentato nuovamente in ospedale con una polmonite in stato avanzato.

Coronavirus, cosa ci aspetta adesso

Secondo quanto riferito da Stefano Paglia, il virus Covid-19 individuato a Codogno era in circolo presumibilmente già da gennaio. Anticipando i tempi e il piano di sovraffollamento invernale, il medico ha stabilito di aumentare a 18 i letti da utilizzare per l'osservazione breve intensiva, senza aspettare le lungaggini per la ricezione dei finanziamenti necessari.

Questo ha permesso di intervenire per tempo e contenere gli effetti che il virus avrebbe potuto generare. Ora prioritario rimane il rallentamento del contagio per salvaguardare Milano, la Lombardia e tutto il Nord Italia.

Infatti, secondo quanto dichiarato dal primario, se a Milano, Brescia e Bergamo, le città lombarde più grandi, dovesse crescere la percentuale di persone positive al virus nei prossimi giorni, l'organizzazione sanitaria rischierebbe di essere sovraccaricata. "Bisogna tenere duro ancora un paio di giorni - ha sottolineato Paglia a Repubblica - momento in cui terminerà il periodo di quarantena nella zona rossa: momento, questo, cruciale per capire come si comporterà il virus e per agire di conseguenza.

La fase più difficile è passata - ha concluso - ma potrebbe attenderci quella più drammatica".