I carabinieri della frazione brindisina di Tuturano comunicano di aver denunciato un 24enne gambiano per violazioni degli obblighi inerenti al soggiorno. Nella fattispecie il soggetto è stato fermato da una pattuglia dell'Arma in località Torre Rossa ed è stato sottoposto ad un controllo personale rientrante anche nell'ambito delle misure di contrasto alla pandemia provocata dal nuovo coronavirus. Non appena i militari lo hanno fermato gli hanno chiesto quale fosse il motivo del suo spostamento e poi sono passati a chiedergli i documenti attestanti la sua identità.

Secondo quanto riporta la stampa locale lo straniero era sprovvisto di tale documentazione e proprio per questo i carabinieri hanno proceduto con una denuncia.

Il 24enne è regolare sul territorio italiano

Con sé il giovane non aveva neanche un documento che attestasse la sua effettiva presenza sul territorio italiano e per questo l'Arma ha provveduto subito a verificare che il gambiano non fosse irregolare. Le verifiche effettuate presso gli uffici competenti hanno accertato che il 24enne era in possesso di un permesso di soggiorno tutt'ora in corso di validità.

Uscire senza documenti però questa volta gli è costato molto caro. Anche nella piccola Tuturano, così come del resto in tutta Italia, le Forze dell'Ordine stanno procedendo ad una sorveglianza particolarmente intensa di tutto il territorio per verificare soprattutto che i cittadini non escano da casa per necessità non urgenti (così come stabilito dagli appositi decreti ministeriali anti Covid-19).

In questi ultimi giorni diverse persone nella piccola cittadina brindisina sono stati multati o denunciati perché trovati fuori dal proprio domicilio senza una motivazione valida. Si pensi a quanto accaduto ad un 67enne tuturanese qualche settimana addietro: in quest'ultimo caso il soggetto in questione si rifiutò di dare le proprie generalità ai carabinieri e per lui scattò immediatamente una denuncia penale.

Sarà un weekend di controlli ancora più serrati

E quello che sta per arrivare sarà un weekend in cui i controlli delle autorità saranno ancora più stringenti. Sempre nell'ambito del contrasto al Covid-19, in queste festività di Pasqua e Pasquetta è assolutamente vietato spostarsi da casa e fare gite o pic-nic fuori porta. Proprio negli scorsi giorni le autorità statali hanno annunciato che le Forze dell'Ordine opereranno anche con droni, elicotteri e satelliti per scovare eventuali assembramenti di persone in luoghi pubblici. A tal proposito l'Italia ha chiesto nei giorni scorsi all'Europa di attivare il programma di osservazione satellitare "Copernicus", il quale darà man forte a tutte le forze di polizia impegnate sull'intero territorio della Penisola.