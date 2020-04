Sono ancora in fase di accertamento le cause del decesso di Fabiola Farini, la quarantenne residente nella città di Civitavecchia (Roma) trovata senza vita nella giornata di ieri, martedì 28 aprile, presso la sua abitazione. Sono stati i carabinieri e i vigili del fuoco a trovare il corpo senza vita della donna, dopo essere stati allertati dalla sorella, preoccupata del fatto che Fabiola non rispondesse alle sue telefonate. Sulla vicenda è stata aperta un'indagine e la salma della donna è, attualmente, a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Il magistrato di competenza, per chiarire le dinamiche del decesso, ha disposto sul corpo della donna l'esame autoptico.

Fabiola Farini, trovata senza vita a casa: le cause sono ignote

Il corpo di Fabiola Farini, quarantenne di Civitavecchia (Roma), è stato trovato senza vita nella sua abitazione, dislocata nel quartiere De Sanctis, nel pomeriggio di ieri martedì 28 aprile. È stata la sorella della donna a far scattare l'allarme avvisando le forze dell'ordine. Fabiola viveva da sola e la sorella si era preoccupata del fatto che la donna non rispondesse alle sue telefonate.

Vista la mancata risposta, si è precipitata presso la sua abitazione, ma niente: la donna non dava nessun segnale di vita.

Sul posto sono accorsi subito i carabinieri e i vigili del fuoco, che per poter accedere nell'abitazione hanno dovuto forzare la porta d'ingresso. Entrati hanno trovato la quarantenne riversa per terra: purtroppo la donna era già deceduta. Al momento non si hanno ancora certezze in merito alla causa del decesso, ma secondo le prime ipotesi degli inquirenti Fabiola potrebbe aver perso la vita per cause naturali, forse un malore.

Il magistrato ha disposto sulla salma di Fabiola l'esame autoptico

Sul decesso di Fabiola Farini è stata aperta un'indagine dalla Procura della Repubblica e la salma della donna è a disposizione dell'autorità giudiziaria. Il magistrato di competenza ha disposto sul corpo della donna l'esame autoptico, che verrà effettuato presso l'Istituto di Medicina legale di Tor Vergata a Roma.

Sui social sono tanti i post dedicati alla quarantenne di Civitavecchia.

In tanti la ricordano come una donna fantastica. Sul suo profilo Facebook in decine hanno deciso di esprimere il proprio cordoglio e dolore, chi semplicemente con un cuore o una semplice frase. "Ricordo il tuo sorriso. Ora sei una stella che ci guarda dal cielo" scrive Maria, ma questo è semplicemente uno dei tanti messaggi. Fabiola Farini è nata e cresciuta nel quartiere Campo dell'Oro di Civitavecchia. La notizia della sua scomparsa, nel rione, ha lasciato tutti gli abitanti sorpresi e attoniti.