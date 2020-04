La diffusione del Coronavirus continua a mietere numerose vittime, con una media giornaliera di decessi che attualmente si attesta intorno ai 500. Il numero dei contagi va sicuramente diminuendo ma la situazione clinica di tante persone resta difficile. Proprio a Pisa si è consumata l'ennesima tragedia legata al Coronavirus, vittima un anziano, deceduto all'ospedale 'Cinisello' della cittadina toscana.

Ad attirare l'attenzione mediatica però è stato il comportamento del pastore tedesco 'Stella' di 7 anni, di cui l'anziano ne era il padrone.

L'uomo era ricoverato da diversi giorni nella struttura ospedaliera pisana, un'attesa evidentemente snervante anche per Stella. Il pastore tedesco ha deciso infatti di raggiungere il suo padrone, lasciando la sua casa e percorrendo diversi chilometri. Il destino ha voluto che lo trovasse morto, senza avere la possibilità di manifestargli il tanto affetto che nutriva nei confronti dell'uomo. A raccontare la commovente storia l'Associazione Sportello Animali tramite il proprio profilo Facebook.

Cane scappa di casa per raggiungerlo ma lo trova morto

"Dolcissima con gli umani, Stella ha 7 anni e dal giorno in cui hanno portato via il suo padrone non si è data pace: è scappata a cercarlo fino all'ospedale". Sono queste le parole che l'associazione Sportello Tutela Animali ha voluto dedicare al pastore tedesco Stella, che aveva provato a raggiungere invano il suo padrone nella struttura ospedaliera che lo ospitava.

L'associazione si è data subito da fare per trovare un'altra sistemazione al pastore tedesco. Alla fine Stella è stata adottata da un parente del suo precedente padrone.

La stessa Associazione, tramite il proprio profilo Facebook, ha voluto lanciare un appello molto importante a tutta Pisa e alla provincia. Ha invitato tutti i suoi follower a non dimenticarsi degli animali che necessitano di un'adozione.

In questo momento però, come ribadito dallo 'Sportello Tutela Animali', per via delle restrizioni riguardanti l'emergenza Coronavirus, c'è il divieto di adozione.

Il cane 'Chiara' attende di raggiungere Milano alla fine del lockdown

Un'altra storia in questi giorni sta commuovendo tutti gli amanti degli animali. Protagonista il piccolo cane 'Chiara', che doveva raggiungere Milano da Napoli per essere adottato ma che per via del lockdown non ha potuto raggiungere la sua nuova famiglia. A raccontare la vicenda il giornale 'La Stampa', che parla di come i suoi nuovi padroni, in attesa di ricevere 'il cane originale', abbiano realizzato alcuni oggetti con la raffigurazione stampata del prossimo arrivo.

Sul sito del noto giornale torinese si nota infatti una tazza con l'immagine del cane 'Chiara'.