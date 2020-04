Stando all'ultimo aggiornamento di oggi, 15 aprile 2020, in Romania risultano 7.216 persone contagiate dal Coronavirus e 362 persone morte. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 337 casi di coronavirus. Le persone guarite dal Covid-19 sono 1.217, mentre quelle in terapia intensiva sono 245. Altre 23.353 persone sono in quarantena istituzionalizzata e 67.317 persone sono isolate in casa, sotto controllo medico. Per quanto riguarda i cittadini rumeni all'estero, invece, sono decedute 13 persone in Italia, 14 in Francia, 15 nel Regno Unito, sette in Spagna, due in Germania ed una in Svezia.

Le ultime vittime in Romania

Tra le ultime vittime in Romania, vi sono un altro membro del personale medico, una donna di 42 anni, ricoverata il 2 aprile e deceduta ieri, 14 aprile, a Bucarest; cinque persone con età compresa tra i 49 e i 78 anni, ricoverate ad Arad; un uomo di 55 anni ed un uomo di 59 anni, ricoverati a Neamţ; un uomo di 52 anni ed una donna di 60 anni, ricoverati a Mureş; un uomo di 78 anni, ricoverato il 13 aprile in gravissime condizioni, a Galati; un uomo di 68 anni ed un uomo di 73 anni, ricoverati a Botoşani; un uomo di 72 anni, ricoverato ad Hunedoara; una donna di 50 anni, ricoverata in gravissime condizioni il 14 aprile, presso l'Ospedale di Sibiu, e deceduta nello stesso giorno; una donna di 77 anni, del distretto di Vrancea, deceduta in casa; una donna di 82 anni, ricoverata presso l'Ospedale di Blaj; un uomo di 78 anni del distretto di Iași.

Prolungato lo stato di emergenza

Lo stato di emergenza era stato indetto in Romania il 16 marzo 2020, per un periodo di 30 giorni. Ai sensi della Costituzione, alla scadenza di questo periodo, se necessario, lo stato di emergenza può essere prorogato di altri 30 giorni. La proroga era già stata annunciata la scorsa settimana dal capo dello stato e ieri, 14 aprile, il Presidente Klaus Iohannis ha firmato il decreto che proroga di un altro mese lo stato di emergenza in Romania.

Il pericolo del coronavirus non è passato ed il rilassamento delle restrizioni porterebbe ad un vertiginoso aumento dei contagi. Klaus Iohannis, rinnova l'appello alla popolazione di attenersi alle indicazioni delle autorità. "Restate a casa per non finire in un letto d'ospedale. Restate a casa per riavere la nostra vita il prima possibile", ha sottolineato il presidente. Inoltre, ha precisato che le scuole rimarranno chiuse per tutta la durata dello stato di emergenza.

L'ottava ordinanza militare è stata presentata giovedì notte: sono state sospese tutte le esportazioni di grano, orzo, avena, granoturco, riso, farina di grano, soia, semi di girasole, olio di semi, zucchero e prodotti di panetteria.

Le misure preventive

Per evitare di contrarre il coronavirus, bisogna: rimanere a casa il più possibile; lavarsi le mani frequentemente, con acqua e sapone, o con un disinfettante per le mani a base alcolica; disinfettare tutte le superfici. Evitare il contatto con altre persone, soprattutto con quelle che manifestino sintomi di raffreddore o influenza; quando si tossisce o starnutisce, coprire naso e bocca con un fazzoletto monouso o con l'incavo del gomito; non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani non pulite.