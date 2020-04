Aumentano molto velocemente i casi di coronavirus in Romania: alle ore 8:30 di questa mattina, 6 aprile, ben 3.864 persone sono state contagiate dal Covid-19 e 157 persone sono decedute.

La situazione attuale in Romania

Nelle ultime 48 ore sono stati registrati ben 681 nuovi casi di covid-19 ed oltre 1000 telefonate al numero unico di emergenza 112. 3.864 sono i casi confermati in Romania, di cui 474 sono dottori ed infermieri. 141 persone sono ricoverate nei reparti di terapia intensiva, mentre 157 persone hanno perso la vita.

Sono stati effettuati 36.092 tamponi. 374 pazienti sono guariti e sono stati già dimessi. Invece, 130.000 persone sono in quarantena totale. I dati comunicati dalle ambasciate romene all'estero indicano 401 cittadini romeni contagiati e 27 vittime (9 in Italia, sette in Francia, quattro in Gran Bretagna, sei in Spagna ed una in Germania).

Nelle ultime 24 ore, sono stati redatti oltre 300 fascicoli penali. Dall'inizio dell'epidemia, le forze dell'ordine hanno multato 7.935 persone che non rispettavano le restrizioni di circolazione, per un valore di ben 20.012.571 lei, che corrispondono a circa 4,2 milioni di euro.

Le ultime vittime del Covid-19 in Romania

Fra le vittime più recenti, in Romania, ci sono: ragazzo di 27 anni, morto in casa, a Sibiu; una donna di 77 anni, un uomo di 61 anni ed un uomo di 84 anni, tutti e tre della contea di Suceava; un uomo di 53 anni ed una donna di 59 anni, entrambi ricoverati all'Ospedale Matei Balș di Bucarest; una donna di 79 anni, una donna di 69 anni, un uomo di 51 anni ed un uomo di 78 anni, tutti ricoverati presso l'Ospedale di Hunedoara, nella Sezione destinata alle Malattie Infettive; un uomo di 59 anni, ricoverato all'Ospedale di Arad; una donna di 59 anni, ricoverata presso l'Ospedale di Timișoara; un uomo di 79 anni, ricoverato presso l'Ospedale di Cluj; un uomo di 34 anni del distretto di Mureș; una donna di 54 anni ed una di 66, entrambe di Constanța; una donna di 60 anni, ricoverata presso l'Ospedale di Neamț; un uomo di 61 anni, di Galați, un uomo di 46 anni, del distretto di Ialomița; una donna di 70 anni, trasferita con urgenza all'Ospedale per le malattie infettive di Iasi; una donna di 72 anni, ricoverata presso l'Ospedale di Satu Mare.

Nuova ordinanza militare

L'Ordinanza Militare adottata sabato 4 aprile, dalle autorità romene, prevede la sospensione dei voli commerciali da e verso Austria, Belgio, Svizzera, Stati Uniti, Regno Unito, Irlanda, Paesi Bassi, Turchia e Iran, a partire da domani, domenica 5 aprile. Erano già stati sospesi, invece, i collegamenti aerei da e verso Italia, Spagna, Francia e Germania.

La normativa istituisce anche la quarantena totale a Tăndărei, in provincia di Ialomiţa, in seguito all'inosservanza dell'isolamento fiduciario da parte di circa un migliaio di persone.

'A Ialomița, su un totale di 48 casi positivi, 31 provengono da Țăndărei, una percentuale di oltre il 60%. Inoltre, degli otto defunti, sette risiedevano a Țăndărei' ha dichiarato il Ministro degli interni Marcel Vela.