Il filantropo e papà di Microsoft, Bill Gates, torna a parlare del vaccino contro il nuovo Coronavirus. Intervistato dal quotidiano New York Times sull'emergenza sanitaria in corso, Gates, che presiede la fondazione omonima con sua moglie Melinda, ha dichiarato che è pronto ad acquistare il vaccino prodotto da una azienda farmaceutica di Oxford, sempre se questo dovesse funzionare. Il medicinale in questione, che potrebbe segnare una vera e propria svolta nella lotta al Covid-19, è prodotto in collaborazione con una società farmaceutica italiana con sede a Pomezia.

Il miliardario è pronto quindi ad assumersi tutti i costi della produzione di massa della cura.

Bill Gates: 'Quanto sta succedendo è il mio peggior incubo'

Tra l'altro, proprio lo stesso filantropo, che recentemente si è anche ritirato dal board di Microsoft per dedicarsi interamente alla beneficenza, negli scorsi mesi, in un evento Ted, aveva avvisato che il mondo correva il rischio di una pandemia provocata da un agente patogeno sconosciuto. Gates paragona quello che sta succedendo ad una vera e propria guerra, solo che questa volta ci vede tutti dalla stessa parte.

Il filantropo ha definito la pandemia da coronavirus come "il mio peggior incubo", questo proprio perché l'uomo temeva da tempo che un malattia del genere potesse colpire l'intera popolazione mondiale. Per maggio prossimo è stato già convocato il Coronavirus Global Response Summit, e con questa riunione ci si aspetta di raccogliere 6,5 miliardi di dollari per finanziare la ricerca di un vaccino. Parlando ancora degli studi condotti dai ricercatori di Oxford, Gates ha riferito che il Governo britannico presieduto da Boris Johnson (anche lui colpito dalla malattia) ha dato loro numerosi fonti per continuare il lavoro a "vele spiegate".

Ieri riunione di OMS e capi di governi

Nella giornata di ieri 24 aprile, l'Organizzazione mondiale della sanità ha sentito in videoconferenza sia vari capi di Stato che associazioni internazionali, come l'Onu, e con tutti loro si è deciso di far fronte comune all'emergenza sanitaria in corso. L'obiettivo è quello di mettere insieme le competenze internazionali per poter trovare al più presto la cura.

Al summit ha partecipato anche il Presidente del Consiglio dei Ministri italiano, Giuseppe Conte. La stessa OMS, in precedenza, aveva chiarito che non è certo se la malattia dia immunità oppure no. Su questo saranno condotti ulteriori studi. Nel frattempo la ricerca va avanti 24 ore su 24. Bill Gates ha inoltre dichiarato che nessuno pensa di guadagnarci con questo vaccino, in quanto si tratta di un bene che servirà a tutta l'umanità.