Continuano a spopolare in Rete le teorie della cospirazione relative al nuovo Coronavirus. Tra le tante ce n'è una che in queste settimane ha superato perfino quella secondo cui la malattia da Covid-19 sarebbe provocata dalle frequenze emesse dalle antenne 5G. Al centro del complotto questa volta c'è il filantropo e fondatore di Microsoft Bill Gates, che secondo una ricerca pubblicata sul celebre quotidiano statunitense New York Times, effettuata in collaborazione con Zignal Labs, società specializzata nell'analisi dei media, sarebbe diventato il principale bersaglio di chi crede nelle teorie del complotto, secondo solamente a George Soros.

L'uomo è addirittura ritenuto responsabile di aver creato il coronavirus in laboratorio: l'obiettivo di Gates, secondo i cospirazionisti, sarebbe quello di speculare sulla malattia finanziando poi ricerche che portino a produrre un vaccino. Ovviamente, nulla di tutto ciò può considerarsi credibile, ma è privo di ogni fondamento.

Bill Gates ha una fondazione con cui finanzia la ricerca scientifica

Come risaputo, Gates, insieme a sua moglie Melinda, presiede una fondazione con cui finanzia la ricerca scientifica.

La fondazione in questione si sta anche impegnando per trovare una cura contro il Covid-19. Ma questo non certamente per poter sterminare l'umanità, come credono i cospirazionisti. Secondo il Times e Zignal Labs, tali idee hanno avuto 1,2 milioni di menzioni sia in tv che sui social media. Negli ultimi mesi, poi, specialmente dopo che l'OMS ha dichiarato il coronavirus un evento pandemico, si è diffuso in Rete un video in cui Bill Gates, in un evento Ted avvenuto a marzo 2015, avvertiva la popolazione mondiale che la sanità globale non era pronta ad affrontare una possibile e ipotetica emergenza sanitaria globale.

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

Gates in quell'occasione riferì che un virus avrebbe potrebbe fare più vittime di una guerra.

Flusso di notizie alimentato del gruppo QAnon

In totale la Zignal Labs ha individuato oltre 16 mila post circolati su Internet dall'inizio dell'anno che riguardano proprio Bill Gates e la creazione del vaccino. Tali fake news sarebbero state veicolate soprattutto da flotte di no-vax appartenenti al gruppo QAnon e da estremisti di destra.

Il papà di Microsoft si spende ormai da mesi per sensibilizzare la popolazione a rispettare le misure di contenimento imposte dai Governi di quasi tutte le nazioni del mondo ai propri cittadini. Ciò va in contrasto con la politica adottata da Donald Trump, che in un primo momento aveva anche minimizzato la questione coronavirus salvo poi dover dichiarare poche ore dopo lo stato di allerta nazionale.

Uno Youtuber collegato al gruppo QAnon, gli stessi che suggeriscono la candeggina per curarsi dal patogeno, si è detto di recente convinto che Gates fosse a conoscenza della pandemia in arrivo basando la sua 'intuizione' su un brevetto per un vaccino del Pirbright Institute, un gruppo britannico finanziato proprio dalla Gates Foundation.

Peccato che quel vaccino nulla abbia a che fare con il Sars-Cov-2 tanto noto oggi.

Inutile evidenziare come tutte queste teorie, in primis come quelle che vedrebbero Bill Gates al centro di un complotto mondiale, vadano bollate senza ombra di dubbio come fake news.