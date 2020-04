Il Coronavirus continua a far paura in Italia, soprattutto in Lombardia, dove si registra il maggior numero di contagi e decessi. La provincia più colpita è quella di Bergamo che, ufficialmente, registra 2.060 decessi e 8.803 persone infette. Ma secondo le stime pubblicate nelle scorse ore dal quotidiano locale L'Eco di Bergamo il numero dei morti sarebbe di gran lunga superiore a quello fornito dalla Protezione Civile Nazionale: si parla di 4.500 decessi nella sola bergamasca. Ciò lo avevano già sostenuto alcuni sindaci della provincia.

La ricerca è stata condotta dallo stesso quotidiano in collaborazione con InTwig, un'agenzia che si occupa di ricerca e analisi dei dati.

Numero di morti superiore a quello degli altri anni

Secondo quanto riferiscono i media locali, all'indagine hanno partecipato circa 90 comuni della provincia di Bergamo, i quali rappresentano il 50% del totale della popolazione. Negli ultimi tre anni la media dei decessi in questa zona è stata di 900 unità, mentre nell'ultimo mese di marzo ci sono stati 5.400 morti, 4.500 dei quali molto probabilmente attribuibili al Covid-19.

Aldo Crisadoro, fondatore di InTwig, ha spiegato che per l'analisi si sono presi in considerazioni fattori quali l'età media di ogni comune, la divisione in fasce d'età, gli ambiti estesi della Agenzie di tutela della salute e lo storico dei decessi. Tenendo quindi conto dell'età anagrafica dei soggetti, si può constatare quindi come nel solo capoluogo di provincia, Bergamo appunto, si siano verificati 553 decessi solo a marzo di quest'anno, 428 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Il dato tiene poi in considerazione un fattore da non sottovalutare: molte delle persone erano infatti molto anziane e un numero consistente di loro è morto praticamente nel letto a casa propria. Nonostante diversi di loro presentavano i sintomi del Covid-19 non sono mai stati sottoposti a tampone, per cui non figurerebbero nelle statistiche ufficiali.

Sarebbero 288 mila le persone colpite nella bergamasca

Stimando quindi un calcolo complessivo, InTwig ritiene che in totale le persone contagiate dal Covid-19 nell'intera provincia di Bergamo siano 288.000. Anche qui il numero differisce di molto con i dati diffusi giornalmente dalla Protezione Civile, che in totale ammontano a 8.800 infezioni da coronavirus rilevate. Questa vicenda ricorda da vicino quanto sta accadendo nella provincia di Hubei, in Cina, e soprattutto a Wuhan, che è poi l'epicentro di questa pandemia. Qui infatti negli ultimi giorni un quotidiano locale, Caixin, ha ritenuto che i morti in città siano molto superiori a quelli delle stime ufficiale.

Qui si parla di circa 40.000 decessi in poco più di un mese. E mentre lì la situazione sembra essersi calmata, l'Europa e l'Italia continuano a lottare per fermare il virus.