Sta facendo discutere la vicenda accaduta a Santa Giulietta, in provincia di Pavia, dove, nelle score ore, un uomo originario di Pietra Ligure, nel savonese, è stato multato dai Carabinieri mentre andava a dare un ultimo saluto al padre in fin di vita a Belgioioso. Secondo quanto riporta l'Ansa, l'uomo, fermato per un controllo, ha spiegato di essere beneficiario della legge 104 che autorizza i famigliari ad assistere persone con particolari patologie o invalidità.

I Carabinieri hanno però ritenuto che lo spostamento non fosse necessario, per cui hanno multato l'uomo per inosservanza del Dpcm emanato dal Presidente del Consiglio per contrastare la pandemia provocata dal nuovo coronavirus.

In un secondo momento, i militari hanno scoperto che l'uomo aveva detto la verità annullando la sanzione.

Sanzione annullata

Dopo aver effettuato la sanzione, l'Arma ha eseguito le relative indagini per scoprire se davvero quella persona si stesse dirigendo verso la casa del papà in fin di vita. I militari hanno proceduto quindi a rintracciare i componenti della famiglia per ricevere informazioni sulla situazione, parlando anche con il fratello, che ha confermato la versione dell'uomo fermato, informando i Carabinieri che lo stava aspettando per il cambio.

A questo punto i Militari hanno constatato che l'uomo si era mosso per una effettiva urgenza, la sanzione è stata dunque annullata. La persona fermata, di cui per motivi di privacy non sono state rese note le generalità, è rimasta sconcertata per l'accaduto salvo poi ricevere persino le scuse da parte dei Carabinieri.

Controlli intensi su tutto il territorio nazionale

In queste settimane di restrizioni forzate, le forze di Polizia stanno effettuando controlli capillari su tutto il territorio nazionale, questo perché i cittadini rispettino al massimo le regole anti contagio imposte dall'Esecutivo.

In questo particolare periodo gli individui sono infatti obbligati ad uscire dalle loro abitazioni solo per urgenti necessità, come ad esempio per fare la spesa, andare dal medico o in farmacia. Non è dunque permesso muoversi fuori dal Comune di residenza se non per urgenti necessità.

Il punto è che a volte non tutti i cittadini fermati sono in buona fede come il protagonista della vicenda di Pavia: si pensi ad esempio a quanto accaduto in provincia di Vercelli negli scorsi giorni, quando un prete ha riferito alla Polizia Locale che stava andando ad effettuare un esorcismo.

L'Arcidiocesi locale ha smentito categoricamente che avesse inviato un suo sacerdote a compiere tale pratica. Il religioso, secondo i Vigili Urbani, era però dotato di un'apposita bolla, all'apparenza del tutto veritiera, e per questo è stato lasciato andare senza essere sanzionato.