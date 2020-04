A Parigi sono state scoperte quantità minime di Covid-19 nell'acqua non potabile, ovvero quella che serve soprattutto per lavare le strade della capitale francese. Lo comunica con una nota il Comune, spiegando che non c'è alcun rischio per quanto riguarda l'acqua potabile, che può essere consumata senza problemi dai cittadini. L'acqua potabile ha infatti una rete totalmente indipendente. La scoperta è stata fatta dal laboratorio che lavora per la rete idrica comunale. L'amministrazione parigina ha dato subito ordine, in via del tutto precauzionale, di sospendere l'erogazione dell'acqua non potabile.

I media internazionali fanno sapere che le tracce del coronavirus sono state trovate su 4 dei 27 punti testati dell'intera rete idrica in questione.

Covid-19 e acqua

Già nelle scorse settimane, anche all'interno della stessa Organizzazione Mondiale della Sanità, si era discusso sulla possibilità che il Covid-19 possa in qualche modo trasmettersi attraverso l'acqua, sia potabile che non. Per quanto riguarda la prima ipotesi, la stessa OMS informò i media che nell'acqua potabile è molto difficile che il virus si trasmetta, anche perché quest'ultima, come si sa, viene trattata con efficienti pratiche di depurazione, che uccidono eventuali patogeni presenti nel liquido, incluso anche il coronavirus.

C'è però sempre una minima possibilità che il SarsCoV-2 possa sopravvivere nell'acqua della rete idrica potabile, almeno così fanno sapere da Ginevra. Intorno a questo argomento si sono diffuse le immancabili fake news, e tra queste ve ne è stata una che sosteneva che si dovesse stare attenti a bere l'acqua del rubinetto. Lo stesso Ministero della Sanità, sul suo sito ufficiale, spiega chiaramente che bere l'acqua potabile è assolutamente sicuro.

Le pratiche di depurazione a cui viene sottoposta l'acqua da bere non permettono al virus di sopravvivere, in quanto ci sono diversi livelli di temperatura, di luce solare e alti livelli di Ph.

Des traces de coronavirus dans l'eau non potable à Paris, "aucun risque pour l'eau potable" https://t.co/tdKZPkyLPK — Europe 1 🎧🌍📻 (@Europe1) April 19, 2020

Notizia diventata virale

La notizia del ritrovamento di tracce di Covid-19 all'interno dell'acqua non potabile a Parigi si è diffusa immediatamente in tutto il mondo, divenendo virale in pochissime ore.

Sicuramente nei prossimi giorni potremmo conoscere ulteriori particolari su questa vicenda. Non è escluso che la rete idrica venga sottoposta a più accurati controlli da parte delle autorità cittadine. Nel frattempo la pandemia continua a dilagare nel mondo, provocando migliaia di morti e di nuove infezioni. Il nostro Paese sta vedendo un leggero calo dei casi, mentre la situazione resta critica negli Stati Uniti, in particolare nella città di New York.