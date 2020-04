Se quasi in tutta Italia il numero dei contagi da nuovo Coronavirus sta scendendo lentamente, non si può dire così della Puglia, dove in questi giorni si continua a registrare un incremento sostanziale di casi. La situazione, come riferito anche nelle scorse settimane dal Governatore Michele Emiliano, è sotto controllo. I dati di oggi 19 aprile registrano un nuovo incremento di casi in provincia di Brindisi, con 27 infezioni da Covid-19 accertate. Secondo quanto si apprende dalla testata giornalistica locale online 'Brindisi Report', non si sa quanti di questi casi siano da ricondurre alla casa di riposo "Il focolare", dove negli scorsi giorni sono state trovare positive al SarsCoV-2 ben 102 persone.

Il numero, ricordano i giornalisti brindisini, ormai da qualche giorno è spalmato sui bollettini quotidiani che vengono emanati dalla Regione. Un'altra situazione abbastanza importante si registra a Foggia, dove nelle ultime 24 ore sono stati 30 i nuovi casi accertati. In totale, al momento, in Puglia ci sono 3.529 persone positive al coronavirus.

Soltanto due decessi in tutta la regione

A fronte di un alto numero di contagi, in Puglia si registrano comunque pochi decessi, soltanto due nelle ultime 24 ore.

Per la precisione si tratta di una 86enne deceduta al nosocomio di Brindisi dopo essere stata ricoverata presso la struttura riabilitativa San Raffaele di Ceglie Messapica. La donna è venuta a mancare nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 18 aprile. Il caso di questa signora ha fatto scalpore in tutta la regione in quanto, insieme a lei, sono rimasti contagiati anche il marito e i suoi due figli. L'altro decesso si è registrato in provincia di Foggia.

Dall'inizio dell'emergenza Covid-19, sono 427 i pazienti guariti in Puglia e sono stati effettuati 42.598 tamponi.

Si rintracciano i contatti stretti dei contagiati

Le autorità sanitarie pugliesi, come da protocollo, in queste ore stanno rintracciando i contatti stretti delle nuove persone risultate positive al coronavirus. La provincia pugliese che ha più contagi è quella di Bari, dove si contano 1.110 casi.

Risultato positivo quest'oggi per la Bat, che registra 0 nuovi casi. Continua il trend positivo del leccese, dove nelle ultime 24 ore si sono registrati solo otto nuovi casi, tre invece nella provincia di Taranto. Per 16 dei nuovi casi accertati è in corso di attribuzione la provincia di provenienza. Nelle prossime ore ci sarà sicuramente un nuovo aggiornamento sull'avanzare della pandemia in Puglia e nel resto d'Italia. La situazione viene costantemente monitorata dalle autorità sanitarie locali che raccomandano ai cittadini ancora molta prudenza.