Quella di Walter Borghi, 45enne di Rubiera (Reggio Emilia), è un'altra giovane vita che è stata spezzata a causa del coronavirus. Il suo decesso è avvenuto in una regione come quella dell'Emilia Romagna, che dopo la Lombardia è la più colpita per quanto riguarda l'epidemia da Covid-19 (secondo il bollettino della Protezione Civile del 13 aprile, in totale si registrano 20.440 contagi). L'uomo è deceduto nella giornata di Pasqua, domenica 12 aprile, presso il nosocomio di Reggio Emilia. Lascia la moglie Antonella e la figlia Gloria.

Su Facebook i ringraziamenti della moglie: "Grazie a tutte le persone che hanno speso parole bellissime in ricordo di mio marito".

Walter, deceduto a 45 anni a causa del coronavirus

Aveva solamente 45 anni Walter Borghi e la sua giovane vita è stata stroncata dal Coronavirus, dopo una dura battaglia. Il suo a cuore ha smesso di battere proprio nel giorno di Pasqua, domenica 12 aprile, presso l'Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia, luogo in cui era ricoverato da alcune settimane.

Walter viveva a Rubiera, in provincia di Reggio Emilia e nella vita era un operaio metalmeccanico presso un'azienda della sua città.

La notizia del suo decesso si è diffusa nella sua città in maniera abbastanza repentina e suoi social sono state tante le testimonianze d'affetto. Lascia la moglie Antonella, la figlia Gloria e i genitori. In tanti sui social l'hanno ricordato come una persona estremamente positiva e allegra. Amava la vita ed era un gran lavoratore. Tra le sue passioni più grandi c'era quella per gli animali, soprattutto i cani.

Infatti era follemente innamorato di Momo, il suo cucciolo di cocker.

I ringraziamenti della moglie sul gruppo della città di Rubiera

Già ai primi di aprile era circolata la notizia della prematura scomparsa di Walter Borghi a causa del coronavirus, subito smentita dalla moglie attraverso un post su Facebook pubblicato nel gruppo "Sei di Rubiera se...". Sempre sullo stesso gruppo oggi, 14 aprile, la moglie ha voluto ringraziare tutte le persone che hanno espresso il proprio cordoglio per la prematura scomparsa di Walter: "Un particolare ringraziamento al nostro sindaco (Emanuele Cavallaro, primo cittadino di Rubiera, ndr) che non ci ha mai abbandonati in questo difficilissimo momento, ai nostri amici che hanno sofferto con noi e a tutte le persone che hanno speso parole bellissime in ricordo di mio marito".

La benedizione della salma avverrà nella giornata di oggi, martedì 14 aprile, in forma strettamente privata, viste le disposizioni del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in merito all'emergenza sanitaria in corso.