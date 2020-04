Nel piccolo comune di Saviano, appartenente alla Città Metropolitana di Napoli, è stato riscontrato un nuovo paziente risultato positivo al Covid-2019. Si tratta del terzo caso di positività al virus covid-19, meglio conosciuto con la denominazione di 'Coronavirus', nella città del Carnevale.

Il paziente positivo

Si tratta di un anziano di 70 anni, M.D., queste le iniziali del nome e del cognome, che ha scoperto di essere positivo al coronavirus nella mattinata odierna. L'uomo, già da circa due settimane, si trovava in isolamento volontario, all'interno della propria abitazione di Sirico, frazione del comune di Saviano, dove vive assieme alla sua consorte.

Il settantenne, già diversi giorni fa aveva accusato i classici sintomi da coronavirus, come febbre alta, tosse, raffreddore, problemi e difficoltà respiratorie, ma solo oggi è arrivata la conferma ufficiale da parte dell'Asl Napoli 3 Sud di Nola. Il personale medico sanitario, considerando che i due vivono nella medesima unità abitativa, ha disposto l'esecuzione del test del tampone anche alla moglie dell'anziano signore, attualmente del tutto asintomatica: i risultati dovrebbero pervenire nei prossimi giorni.

Sin da subito sono stati immediatamente attivati tutti i protocolli di emergenza e messe in atto le misure di prevenzione per scongiurare un ulteriore dilagarsi del temutissimo e contagioso virus del Covid-2019. L'Asl ha prontamente provveduto a mettere in quarantena obbligatoria i familiari del paziente risultato positivo. Al momento il settantenne si trova in uno stato di buone condizioni di salute: non ha più la febbre (molto alta fino alla giornata di giovedì scorso, 23 aprile), sebbene permangono alcuni sintomi come la tosse forte.

La situazione nella regione Campania

Al momento, secondo i dati aggiornati alle ore 17:00 di oggi 26 aprile, così come divulgato dal Dipartimento di Protezione Civile della Regione Campania e dal Governatore Vincenzo De Luca, il totale di pazienti positivi in Campania ammonta a 4.331 su un numero complessivo di 67.218 tamponi eseguiti. Le persone decedute sono 345, mentre i pazienti guariti hanno raggiunto il numero di 1.062, di cui 1.004 totalmente guariti e 58 clinicamente guariti (vengono ritenuti guariti clinicamente i pazienti che non presentano più alcuna sintomatologia, ma restano ancora in attesa dei due tamponi necessari per appurarne la totale guarigione).

Di seguito la suddivisione dei positivi, provincia per provincia: 2.375 positivi in provincia di Napoli, 651 positivi in provincia di Salerno, 440 in provincia di Avellino, 415 in provincia di Caserta, 177 in provincia di Benevento.