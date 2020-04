Una donna di 43 anni, nonna di un piccolo bambino, è stata severamente multata dalle Forze dell'Ordine in provincia di Torino per non aver osservato le prescrizioni del Governo in materia di contrasto al nuovo Coronavirus. Secondo quanto riferisce la stampa locale e nazionale, la signora, negli scorsi giorni, si è recata con il bimbo presso un parco giochi di San Francesco al Campo. L'area era chiusa, ma la signora ha pensato bene di scavalcare la recinzione ed entrare nell'area verde. La stessa non ha fatto i conti con il sistema di videosorveglianza installato nell'area in questione, che ha praticamente ripreso tutta la scena.

Dopo aver trascorso qualche momento al parco con il nipotino la donna è andata via, non sapendo che le Forze dell'Ordine erano già sulle sue tracce.

La sanzione è arrivata da casa

Qualche giorno dopo aver compiuto il misfatto la donna si è vista consegnare presso il suo domicilio una sanzione salatissima, che ammonta ad un totale di 1.500 euro. Gli investigatori hanno deciso di comminare alla signora 400 euro di multa per essere entrata nel parco e aver scavalcato la barriera di protezione, più altri 1.100 euro perché è giunta presso l'area verde con una macchina intestata ad un soggetto defunto.

Per quanto riguarda la prima sanzione, ovvero quella di 400 euro, la cifra sarà ridotta a 250 se la 43enne pagherà tutto nel giro di cinque giorni dalla data di notifica. Per motivi di privacy il nome della signora non è stato resto noto. L'attività investigativa ha permesso di appurare che il proprietario del mezzo fosse morto diverso tempo prima rispetto ai 30 giorni e che la dichiarazione di decesso non è mai stata fatta.

Il parco in questione si trova poi nel pieno centro cittadino di San Francesco al Campo, precisamente in via San Giovanni.

Tante le persone denunciate o sanzionate in questi giorni

Nelle ultime settimane le forze di polizia stanno monitorando l'intero territorio nazionale per fare in modo che la gente rispetti le regole imposte dall'Esecutivo per contrastare il virus cinese. La raccomandazione principale è quella di rimanere a casa il più possibile ed evitare di uscire per necessità che non sono urgenti: è permesso muoversi dal proprio domicilio solo per fare la spesa, andare dal medico o in farmacia.

Chi contravviene alle regole rischia davvero molto grosso. Nei casi meno gravi c'è una sanzione che va dai 400 ai 3.000 euro, mentre se un soggetto esce da casa ed è stato trovato già positivo al Covid-19 rischia addirittura l'arrestato da uno a tre mesi con l'accusa di epidemia colposa. Si pensi ad esempio a quanto successo a Bari qualche giorno addietro, quando una persona positiva al virus è stata beccata dai carabinieri fuori dalla propria abitazione mentre si accingeva ad andare al supermercato per poter fare la spesa.