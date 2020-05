Il sindaco di Brindisi, Riccardo Rossi, nella giornata di ieri 29 maggio, ha firmato un'ordinanza con cui si ordina a tutti gli esercenti di chiudere le loro attività a mezzanotte, questo per evitare che si creino assembramenti, consentendo ai titolari degli esercizi commerciali di lavorare in maniera tranquilla. Il primo cittadino ha scritto anche un lungo post sui social network con il quale ha spiegato i motivi che lo hanno portato a prendere questa decisione. "È un provvedimento che sono stati gli stessi ristoratori a chiederci, nei giorni scorsi, per avere chiusure omogenee che garantiscano il pieno rispetto delle norme anti assembramento.

La decisione è la risultanza anche dell’odierna riunione tecnica di coordinamento interforze, presieduta dal prefetto di Brindisi Umberto Guidato", queste sono le parole del primo cittadino. L'ordinanza è valida dal 29 maggio al 14 giugno 2020.

Il sindaco: 'Fase di ripresa molto delicata'

Secondo quanto riferisce lo stesso sindaco Rossi, anche Brindisi è entrata nella cosiddetta "Fase 2", ovvero quella di convivenza con il nuovo Coronavirus, ma proprio questo particolare periodo è molto delicato, in quanto si vuole evitare a tutti i costi che l'epidemia riparta in maniera incontrollata. In queste ultime settimane, così come reso noto dalla Protezione Civile, i numeri dei contagiati e dei deceduti stanno sensibilmente diminuendo in tutta Italia ma questo, come ha spiegato anche il premier Giuseppe Conte, non vuol dire che bisogna abbassare la guardia.

Con il provvedimento adottato, il sindaco di Brindisi ordina ai titolari di ogni attività di somministrazioni di cibi o bevande di abbassare le saracinesche "dalle ore 24 fino alle ore 6 del giorno successivo, dalla data odierna e per tutti i giorni successivi, fino al 14 giugno". L'ordinanza è valida anche per i titolari di distributori automatici.

Non si potrà mangiare e bere in aree aperte al pubblico

Sempre dalle ore 24:00, non si potranno consumare bevande alcoliche o analcoliche, sia contenute in bottiglie di vetro o contenitori di alluminio in aree aperte al pubblico. Con questo ulteriore sforzo e sacrificio che viene richiesto ai cittadini, il sindaco Riccardo Rossi si augura che possano crearsi i presupposti per una giusta ripresa.

In questo weekend i controlli delle forze dell'ordine saranno ulteriormente intensificati sia nel centro città che nelle aree periferiche, questo in modo da controllare che non si creino assembramenti. Nelle ultime 24 ore in Puglia sono stati registrati altri quattro nuovi casi di infezione da Sars-CoV-2 e cinque decessi, numeri che anche nella regione presieduta da Michele Emiliano sono in decrescita rispetto alle settimane precedenti. Zero nuovi casi sono stati registrati in provincia di Brindisi.