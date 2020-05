Quella che arriva da Tuturano, piccola frazione alle porte di Brindisi, è una bella storia di successo. Nella giornata del 29 aprile scorso, la 25enne Martina Carriere, studentessa in Biotecnologie Mediche e Nanobiotecnologie presso l'Università degli Studi di Lecce ha raggiunto l'agognato traguardo della laurea. Dopo cinque anni di sacrifici la giovane ha affrontato l'ultimo ostacolo, quello più duro, ovvero la tesi. Purtroppo a causa dell'emergenza sanitaria provocata dal nuovo coronavirus, Martina ha dovuto discutere la sua tesi presso la sua abitazione, tramite un computer.

Per lei niente folla festante di amici, solo i suoi famigliari, che aspettavano il verdetto in un'altra stanza della casa. Alle 15:45 però il presidente della commissione ha emanato il verdetto definitivo: la votazione per la Carriere è stata di 110 e lode, il massimo che si possa ottenere da un percorso di studi.

La studentessa: 'Soddisfatta di me stessa'

Questa testata ha raggiunto la ragazza al telefono, dopo che la sua storia è diventata nota in tutta la cittadina brindisina. Lei è molto conosciuta a Tuturano.

Prima di tutto le abbiamo chiesto come si sentisse dopo aver raggiunto questo importante traguardo. "Sono soddisfatta di me stessa e mi sento più leggera" - queste sono le prime parole che Martina pronuncia nel corso dell'intervista. La ragazza nel prossimo mese di luglio sosterrà gli esami di abilitazione alla professione di biologo. Martina quando ha discusso la tesi al computer dichiara di essersi sentita stranita, ma nonostante quel pizzico d'ansia è riuscita a spiegare per bene tutto il suo lavoro alla commissione.

Il titolo della tesi era "Microbial Biotechnologies Screening di batteri patogeni multiresistenti del gruppo 'escape' in campioni clinici di varia natura". Si tratta, per la precisione, di un'analisi di campioni che prevede diversi step per arrivare all'ottenimento dell'antibiogramma per poter studiare i profili di antibiotico resistenza dei batteri oggetti dello studio.

Nessun problema logistico

La ragazza ha dichiarato che nonostante non si sia potuta laureare nel suo ateneo, non ha avuto nessun problema logistico a connettesi tramite Internet alla piattaforma indicata dall'ateneo leccese.

Dopo aver discusso la sua tesi i professori si sono ritirati per deliberare e Martina è rimasta per 15 minuti davanti allo schermo. Lei era l'ultima, per cui la tensione è stata ancora maggiore. Poi è arrivato lo straordinario verdetto. Per lei però le sorprese non erano affatto finite: la giovane subito dopo ha anche ricevuto la proposta di matrimonio da parte del suo ragazzo.