Virologi in televisione: sono ospiti a titolo gratuito o a pagamento? Partendo da questa domanda, Panorama ha effettuato un'inchiesta giornalistica al riguardo. In questa fase di emergenza sanitaria, esperti come Roberto Burioni, Ilaria Capua, Fabrizio Pregliasco, Massimo Galli e Walter Ricciardi compaiono spesso sul piccolo schermo per fare il punto della situazione. Ovviamente, trattandosi di specialisti, le loro dichiarazioni e chiarimenti in tema nuovo Coronavirus sono molto ricercati e spesso fanno notizia.

La rivista diretta da Maurizio Belpietro sostiene che i virologi percepiscano dei gettoni di presenza quando sono ospiti di programmi radiofonici o televisivi.

Bisogna comunque chiarire che la cosa non è illegale o non comporta reato, ma solo quesiti in termini deontologici e etici. Il focus, infatti, è finito principalmente sui virologi molto presenti sulla tv di stato, finanziata anche da soldi pubblici.

Il Codacons attacca Burioni

La presenza fissa ogni domenica sera di Roberto Burioni a Che Tempo che Fa avrebbe suscitato anche l'interesse del Codacons, che sottolinea proprio l'utilizzo dei fondi pubblici. L'associazione dei consumatori avrebbe chiesto maggiori informazioni sugli eventuali compensi del virologo. Sembra che il medico percepisca un gettone di presenza per ogni sua ospitata in Tv. Il Codacons avrebbe deciso di scendere in campo proprio in seguito all'inchiesta di Panorama.

Il settimanale avrebbe contattato l'agenzia di eventi e comunicazione che gestisce gli interessi del professor Burioni. I giornalisti di Panorama, fingendo di far parte di una produzione privata interessata ad un'eventuale presenza del professore, avrebbero chiesto informazioni sul budget, e lo staff del medico avrebbe risposto che il ricercatore pesarese sarebbe solito fare le sue valutazioni di volta in volta.

Dunque, la sua partecipazione potrebbe essere gratuita o dietro compenso economico. L'agente non avrebbe fornito però alcuna cifra precisa.

Panorama ha anche raccolto informazioni in merito alla presenza di Ilaria Capua

Panorama avrebbe raccolto delle informazioni anche sulle ospitate di Ilaria Capua.

La virologa ed ex deputata per un intervento da Skype o in collegamento dall'università richiederebbe circa 2.000 euro più Iva. Il manager avrebbe chiarito che il tariffario non sarebbe legato ad un minutaggio esatto, aggiungendo però che, a fronte di un accordo per una decina di minuti, la presenza non dovrebbe raggiungere l'ora, altrimenti il compenso aumenterebbe. La rivista ha anche comunicato che il consigliere del Cda della Rai Riccardo Laganà avrebbe chiesto delle delucidazioni all'azienda televisiva di Stato su questo tema.