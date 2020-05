Un incidente mortale sulla statale del Brennero ha strappato la vita a Pierluigi Meniconi. La sua fidanzata, in sella alla Ducati con lui, non è in pericolo di vita ma subirà un'operazione alla gamba. Lo scontro è avvenuto tra la Moto e una Panda e gli inquirenti stanno lavorando per ricostruire la dinamica del sinistro.

Incidente mortale sulla statale del Brennero: Pierluigi Meniconi ha perso la vita a 31 anni

Un altro episodio di sangue sulle strade italiane si è consumato ieri, 24 maggio, sulla statale del Brennero. La tragedia è accaduta a San Giuliano Terme, in direzione di Lucca. Una motocicletta si è schiantata contro la fiancata di una Fiat Panda.

A bordo della Ducati c'erano due fidanzati, Pierluigi Meniconi, 31enne che ha perso la vita, e la sua ragazza di 34 anni. Secondo una prima ricostruzione della dinamica, ancora al vaglio degli inquirenti, la Ducati procedeva sulla statale quando la Panda si è inserita in carreggiata da una strada laterale. La visibilità limitata non avrebbe dato modo di frenare al motociclista che è finito sulla vettura. A causa del violento impatto, i due fidanzati sono stati sbalzati dal mezzo sulla strada. I soccorsi sono stati immediati, in un primo momento da parte di un ex volontario del 118 e successivamente dall'ambulanza. È stato allertato anche l'elisoccorso per un eventuale spostamento dei feriti a Pisa.

Purtroppo, però, per salvare la vita a Pierluigi non c'era più niente da fare. La fidanzata, Elisabetta Guidotti, è stata ricoverata presso l'ospedale di Cisanello ed ha riportato una frattura al femore.

Il guidatore dell'auto non ha avuto bisogno di cure mediche, ma era evidentemente sconvolto per quanto accaduto.

La comunità è in lutto per la tragica scomparsa di Pierluigi

Pierluigi Meniconi era residente a Capannori ed era molto conosciuto, anche per il suo lavoro. Il ragazzo, infatti, era dipendente di un supermercato ed era addetto al reparto di macelleria all'Eurospin di Lucca. Sui social, dopo la diffusione della tragica notizia, si sono susseguiti numerosi messaggi di cordoglio e di vicinanza nei confronti della famiglia.

"Resterai nei nostri ricordi per sempre", "Ci mancherai tanto", "Non ci posso credere", "Addio amico mio", sono solo alcuni dei tanti messaggi che gli amici del giovane 31enne hanno voluto lasciare su Facebook come ultimo saluto. Quanto accaduto ha lasciato un vuoto in tutti coloro che lo conoscevano, ancora sconvolti e increduli per la morte del caro amico, descritto come un ragazzo in gamba.

Gli inquirenti faranno chiarezza sul tragico incidente, per definire le eventuali responsabilità della sorte che è toccata a Pierluigi Meniconi, deceduto a soli 31 anni.