Da Napoli arriva notizia di una vicenda piuttosto curiosa, in quanto nelle scorse ore una barista è stata sorpresa dai carabinieri della stazione di Borgoloreto mentre serviva il caffè a due clienti da una finestra del bar dove lavora, situato nel centralissimo corso Garibaldi. L'esercizio in questo periodo è aperto, ma solo per asporto o consegne a domicilio: in poche parole i clienti non possono consumare cibi e bevande sia dentro che nelle immediate vicinanze del locale. Vedendo quello che stava succedendo però i militari hanno deciso di intervenire.

Titolare multato e attività commerciale chiusa per cinque giorni

A questo punto i carabinieri hanno chiesto alla barista come mai avesse servito il caffè all'esterno del locale, gesto quest'ultimo considerato in contrasto con le norme in vigore stabilite dall'Esecutivo. La stessa non ha trovato una giustificazione utile e per questo motivo il titolare dell'esercizio commerciale partenopeo è stato multato per inosservanza del decreto in vigore.

I militari hanno quindi applicato le sanzioni previste in questi casi, con la conseguente chiusura del bar per i prossimi cinque giorni.

In questo periodo i controlli delle Forze dell'Ordine sono intensi su tutto il territorio nazionale, questo in modo da verificare che i cittadini rispettino pedissequamente le norme di distanziamento sociale. Anche gli esercizi commerciali sono controllati ogni giorno, in modo da rilevare eventuali irregolarità nella gestione degli stessi e per verificare che il personale impiegato attui tutte le misure necessarie a contenere la diffusione dell'emergenza sanitaria.

Multati anche i due clienti del bar

Dopo aver stabilito l'illecito commesso dalla barista, i militari dell'Arma hanno chiesto alle due persone presenti come mai si trovassero fuori da casa. Anche in tale caso è stato riscontrato non vi era un valido motivo che potesse intrattenere i due clienti fuori dal proprio domicilio e pertanto entrambi sono stati sanzionati per non aver rispettato il decreto governativo attualmente in vigore.

Come noto, infatti, solo a partire da domani, lunedì 4 maggio, ci sarà un lieve allentamento delle misure di restrizione in vigore ormai dal 9 marzo. Anche se le novità non riguarderanno ancora bar e ristoranti. Saranno inoltre ancora vietati per diverso tempo assembramenti di varia natura, così come anche feste e incontri tra amici.