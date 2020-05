L'Italia si avvia verso la Fase 2, ovvero quella di convivenza con il Covid-19. Nei scorsi giorni c'è stato un dibattito molto acceso su cosa si potesse fare durante questo periodo di tempo e nelle scorse ore Palazzo Chigi ha pubblicato, sul suo sito ufficiale, tutte le Faq, ovvero le risposte alle domande frequenti poste dai cittadini al governo. Dal 4 maggio, quindi, tutta Italia sarà in una nuova fase di contrasto della pandemia. Una prima novità introdotta dall'esecutivo nel Dpmc del 26 aprile, è che da quella data si potranno effettuare le visite ai congiunti.

Con questo termine si intendono "tutti i parenti stretti, ovvero coniugi, i partner conviventi, i partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, nonché i parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge)" - questa è la precisazione di Palazzo Chigi.

Ancora divieto di assembramento, no agli amici

Per tutta la Fase 2 resterà in vigore il divieto assoluto di assembramento, per cui anche le visite ai familiari dovranno avvenire con la massima cautela, ovvero rispettando la distanza interpersonale di almeno un metro tra una persona e l'altra e indossando la mascherina.

Per quanto riguarda le visite agli amici restano ancora categoricamente vietate, questo poiché l'esecutivo vuole evitare che si creino gruppi di persone particolarmente numerosi che potrebbero contagiarsi tra di loro e quindi far aumentare la curva epidemica. L'esecutivo ha chiarito anche la questione delle passeggiate. In teoria resta vietata la camminata a piedi senza un valido motivo, mentre si potrà fare sport all'aria aperta anche lontano da casa.

Gli spostamenti dovranno avvenire solo per urgenti necessità, come per andare a lavoro, fare la spesa, recarsi dal medico o in farmacia. "Pertanto, le passeggiate sono ammesse solo se strettamente necessarie a realizzare uno spostamento giustificato da uno dei motivi appena indicati" - così si legge nelle Faq pubblicate dalla presidenza del Consiglio dei Ministri. Tutti gli spostamenti dovranno avvenire senza provocare assembramenti.

Sì ai figli minorenni al parco

Il Dpcm del 26 aprile specifica inoltre che è consentito accompagnare i figli minorenni al parco per farli giocare, ma ciò dovrà avvenire nel rispetto delle misure anti contagio. Il bambino non potrà fare gruppo con altri bambini ad esempio. I sindaci potranno chiudere le aree in questione se ritenessero che le misure di distanziamento sociale non possano essere attuate. Si potrà inoltre usare la bicicletta, sia per motivi di lavoro che per fare attività sportiva e sempre mantenendo le dovute distanze. Tutti gli spostamenti dovranno avvenire sempre all'interno del proprio territorio regionale.

A chi è rimasto bloccato a causa dell'emergenza sanitaria in una Regione diversa da quella di residenza sarà consentito tornare a casa per ricongiungersi alla propria famiglia, mentre a chi accusa sintomi di malessere resta l'obbligo di rimanere a casa in isolamento e di chiamare immediatamente il proprio medico o, in alternativa, avvisare l'autorità sanitaria locale.