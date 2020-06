I carabinieri della compagnia di Cellino San Marco, in provincia di Brindisi, hanno denunciato due persone trovate in possesso di materiale oggetto di furto. Si tratta di un 38enne residente a San Donaci e di un 44enne di origini albanesi.

Secondo quanto riferisce la stampa locale, i militari dell'Arma, durante una perquisizione mirata, si sono imbattuti in un casolare di campagna sito in contrada Angelini, ricadente nell'agro del Comune di Brindisi. Gli uomini in divisa hanno proceduto a controllare lo stabile in questione, trovando anche 47 tubi in plastica, materiale che serve appunto per irrigare i terreni agricoli.

Il furto dei tubi era stato denunciato da un agricoltore 66enne di Cellino San Marco il 1° maggio scorso.

Il controllo è avvenuto nella mattinata di ieri 3 giugno

Dopo aver ricevuto la denuncia da parte dell'uomo gli inquirenti si sono messi subito in azione per cercare di rintracciare la refurtiva. Ieri mattina, 3 giugno, ad oltre un mese di distanza dal furto, i carabinieri si sono imbattuti nell'immobile sito nelle campagne brindisine. Dai primi riscontri investigativi è subito emerso che lo stabile era di proprietà del 38enne e dato in uso al 44enne. Gli agenti, una volta trovati i tubi, hanno chiesto ai due che cosa ci facesse lì tutto quel materiale e da dove provenisse. Non ricevendo risposte convincenti ai carabinieri non è restato altro che denunciare i due.

Per quanto riguarda il materiale rubato si tratta di tubi in plastica ad uso agricolo della lunghezza di 200 metri ciascuno. Al termine delle formalità di rito la refurtiva è stata consegnata al legittimo proprietario che ne aveva già denunciato la sparizione dai propri terreni agricoli.

La notizia del furto è stata riportata dalle più importante testate giornalistiche locali e si è diffusa in breve tempo anche nella cittadina di Cellino San Marco, destando lo sdegno tra gli abitanti.

Controlli serrati in tutto il territorio

Non è il primo episodio del genere che si verifica in provincia di Brindisi, un territorio che da sempre ha forte vocazione agricola. Ogni anno sono tanti i furti di materiale nei terreni agricoli della Puglia. I proprietari spesso denunciano i furti che subiscono nelle loro proprietà, attivando le Forze dell'Ordine.

Non è escluso che nelle prossime ore, o al massimo nei prossimi giorni, possano conoscersi ulteriori particolari su questa vicenda e si attendono quindi eventuali riscontri da parte degli investigatori.