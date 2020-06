Sono trascorsi esattamente cinque anni dalla scomparsa di Daniele Potenzoni. Il giovane autistico originario della provincia di Milano, 36 anni all'epoca dei fatti, fece perdere le sue tracce il 10 giugno 2015, mentre con una comitiva di disabili si recava in udienza dal Papa.

Nella puntata di stasera di "Chi l'ha visto?", Federica Sciarelli, che nel corso degli anni ha dedicato ampio spazio all'inquietante caso di cronaca, rilancerà gli appelli del padre Francesco.

'Chi l'ha visto?' ricorda la scomparsa di Daniele Potenzoni

Come ogni mercoledì, anche stasera, andrà in onda "Chi l'ha visto?". Il seguitissimo programma Rai, darà ampio spazio all'informazione, all'attualità e ai casi di persone scomparse.

Tra i casi irrisolti più seguiti da Federica Sciarelli c'è quello di Daniele Potenzoni. In occasione del quinto anniversario della sua misteriosa sparizione, come riportato dalle pagine social della trasmissione, il padre del giovane ha lanciato un nuovo appello per poter riabbracciare, finalmente, il figlio.

Nel video messaggio, il signor Francesco, ha esordito spiegando che lui, come del resto tutta la sua famiglia, chiede il ritrovamento di Daniele. L'uomo, che in questi anni non si è mai arreso, ha chiesto "con il cuore in mano" la collaborazione - come già aveva fatto mesi fa - tutti coloro che vivono o lavorano a Roma e li ha esortati ad esporre una locandina con il volto del giovane. Dalla Capitale, infatti, negli ultimi mesi sono arrivate diverse segnalazioni che hanno riacceso la speranza.

"Speriamo di poter riportare Daniele a casa", ha sottolineato papà Potenzoni.

Anche la pagina social di "Quarto Grado", programma tv condotto da Gianluigi Nuzzi e da Alessandra Viero, ha voluto ricordare il giovane scomparso pubblicando un commovente appello del padre di Daniele. "È dal 10 giugno 2015 che noi ti aspettiamo - ha dichiarato l'uomo, rivolgendosi direttamente al figlio - ti abbiamo cercato, ti stiamo ancora cercando e continueremo a cercati".

La scomparsa di Daniele Potenzoni

Come riportato anche dalla scheda preparata dalla redazione di "Chi l'ha visto?", Daniele Potenzoni, originario di Pantigliate, comune alle porte di Milano è scomparso dal 10 giugno 2015. Quel giorno, un mercoledì, era arrivato a Roma con altri 14 ragazzi, tutti affetti da autismo come lui, e tre accompagnatori per assistere all'udienza settimanale di Papa Francesco.

Il giovane, però, non è mai arrivato in Piazza San Pietro. Alla stazione Termini, infatti, mentre con gli altri componenti del gruppo si accingeva a prendere la Metro A - che conduce in Vaticano - è scomparso nel nulla. Le ricerche di Daniele, alto 180 cm e con occhi castani, vennero subito avviate, ma non portarono a nulla.