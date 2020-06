Delitto oggi 10 giugno a Volvera, nel torinese, dove un uomo di 58 anni, pensionato, ha ucciso la sua ex moglie 54enne a colpi d'arma da fuoco. Il fatto di cronaca è avvenuto sul balcone dell'abitazione dove la donna viveva, in via Garibaldi. Nel corso della sparatoria anche la figliastra 29enne è rimasta ferita e si trova attualmente ricoverata presso il Cto di Torino. Secondo quanto riferiscono i media l'uomo, dopo aver compiuto il reato, ha fatto perdere le proprie tracce per circa un'ora, dandosi alla fuga a bordo di una Ford Fusion. Ricercato dai carabinieri e sentendosi ormai braccato, il 58enne si è poi recato presso la caserma di Pinerolo per costituirsi.

Non è chiaro come l'uomo si sia procurato l'arma

Al momento non è chiaro come il 58enne sia riuscito a procurarsi l'arma da fuoco con la quale ha ucciso la ex moglie e ferito la figliastra 29enne. Su questi particolari si stanno concentrando le indagini degli investigatori. Come già detto in apertura, l'uomo è un pensionato e per diversi anni ha lavorato come operatore ecologico per la ditta di pubblica utilità Cidiu. I due avrebbero divorziato quattro anni fa. L'abitazione dove è avvenuto il delitto si trova al primo piano di una palazzina popolare. L'omicida non viveva nello stesso nucleo famigliare, ma in una casa poco distante situata sempre nello stesso complesso residenziale. Secondo le prime ricostruzioni operate dagli inquirenti il fatto si è verificato intorno alle ore 12:30.

L'autore della sparatoria sarebbe entrato nell'abitazione dell'ex moglie e le avrebbe puntato la pistola alla testa per poi esplodere il colpo risultato fatale alla donna. I carabinieri della locale stazione hanno eseguito i rilievi del caso, mentre gli operatori del 118 sono giunti sul posto con alcune ambulanze e hanno trasportato la 29enne alle Molinette di Torino.

La ragazza è in prognosi riservata avendo riportato un emotorace al polmone destro e un trauma alla colonna vertebrale.

La sorella del 58enne: 'Ho parlato con mio fratello stamattina'

Sulla vicenda è intervenuta anche la sorella dell'omicida che, a La Stampa, ha dichiarato di aver sentito suo fratello proprio nella mattina di oggi.

Alla donna il fratello è parso molto tranquillo e, secondo quanto da lei dichiarato, "nulla faceva pensare che potesse compiere un gesto del genere". La testata giornalistica Torino Today, riferisce che la donna vivesse nell'appartamento con alcuni dei figli che ha, due dei quali avuti dall'omicida. La notizia di quanto accaduto si è sparsa immediatamente nella cittadina piemontese, destando sgomento tra gli abitanti.