Per gli amanti del calcio è stata una partita avvincente la finale di Coppa Italia 2020 registratasi allo Stadio Olimpico di Roma che ha visto il Napoli battere la Juventus ai rigori 4-2. Prima del calcio d'inizio dell'atteso match, Sergio Sylvestre ha cantato l'Inno di Mameli, scatenando come noto non poche polemiche mediatiche dati gli errori commessi durante l'esibizione. A pesare e non poco è l'aver dimenticato una parte della strofa, cosa a cui si è unita la condotta finale del cantante che ha concluso il tutto con un pugno chiuso verso il cielo.

Dettagli quest'ultimi che hanno diviso l'opinione pubblica e indignato qualche personaggio noto, tra cui Matteo Salvini.

Il leader della Lega ha, infatti, destinato all'ex cantante di Amici 15 un post al vetriolo sui suoi profili social in cui ne ha pesantemente criticato l'apparizione.

Matteo Salvini commenta l'apparizione di Sergio Sylvestre all'evento di Coppa Italia 2020

In un post condiviso con il web sui suoi profili social, Matteo Salvini ha rilasciato un commento critico a margine dell'esibizione che ha visto Sergio Sylvestre cantare l'Inno di Mameli prima che l'arbitro emettesse il fischio del calcio d'inizio della finale di Coppa Italia 2020. "Sbaglia l'Inno e saluta col pugno chiuso! Ma dove lo hanno trovato? Povera Italia!", è il messaggio destinato all'ex allievo di Amici 15 riportato a corredo di un video che il leader del Carroccio ha postato su Twitter.

Il filmato, contenente alcune immagini dell'ultima apparizione tv di Sylvestre, sta facendo parecchio discutere sui social.

Sotto il video in questione, inoltre, sono giunti diversi messaggi da parte degli internauti, sia vip che utenti comuni. Tra i tanti, emerge quello della cantante Elodie, che si è scagliata contro Salvini: "Non perde mai l’occasione per dimostrare quello che è, un piccolo uomo".

Non mancano però messaggi a favore del leader della Lega e a discapito del cantante americano: "Pensate ciò che volete. Rimane il fatto che a cantare l’inno nazionale italiano doveva essere un italiano. Magari un giovane talento emergente".

Sylvestre risponde alle critiche del web

Dopo essere intervenuto tramite le sue Instagram Stories ed aver spiegato come l'emozione gli abbia giocato un brutto scherzo, Sergio Sylvestre ha anche rilasciato un'intervista al Corriere della sera.

In un passaggio ha in particolare ribadito di essersi commosso al noto evento calcistico: "Di certo non avevo dimenticato le parole. L’emozione è stata più grande di me. Accetto le critiche, ma non tutti sanno cosa vuol dire essere un ragazzo nato con la pelle di un colore, che quando la gente guarda ha subito paura o almeno pregiudizio”.

L'ex cantante di Amici 2015 spiega il significato del pugno chiuso mostrato allo Stadio Olimpico

In occasione della sua ultima intervista concessa al Corriere della sera, Sergio Sylvestre non ha solo chiarito la sua posizione in merito alla sua discussa défaillance, ma ha anche spiegato il significato del pugno chiuso mostrato mentre era allo Stadio Olimpico di Roma: "Con quel pugno e con la mia voce parlo anche per quelle persone che non possono più alzare la mano, che non hanno più voce".

E, rispetto a quanto rilasciato sul suo conto da Salvini, ha inoltre dichiarato: "A Salvini dico che forse dovrebbe informarsi meglio. Dovrebbe cercare di capire cosa significa quel pugno o un movimento come Black Lives Matter".