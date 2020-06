17.380 euro in contanti. Questo il bottino recuperato la scorsa mattina dai carabinieri di Lanusei all’interno di un borsone. Il denaro sarebbe il frutto della rapina messa a segno a Bari Sardo lo scorso 28 febbraio, intorno alle nove e mezza del mattino. La vittima, una donna, stava per entrare all’interno dell’agenzia del Banco di Sardegna del paesino in provincia di Nuoro in via Mare per effettuare un versamento, quando è stata rapinata da due persone. I malviventi, secondo quanto ricostruito allora dai Carabinieri, a bordo di una moto da cross si erano avvicinati alla vittima. In una frazione di secondo il passeggero del mezzo aveva strappato la borsetta alla donna, trascinandola a terra per alcuni metri.

I malviventi poi, dopo il colpo, si erano allontanati in tutta fretta sparando in aria due colpi di pistola. Arma anche questa ritrovata la scorsa mattina con ben 5 cartucce nel tamburo. Tre inesplose e due sì: probabilmente i colpi d’arma da fuoco esplosi durante la rapina.

Indagini in corso

Il ritrovamento dell’arma da fuoco da parte dei carabinieri, una Smith&Wesson calibro 38, ha aggiunto un importante tassello alle indagini effettuate dagli investigatori dell’arma. Dopo la rapina infatti la vittima aveva raccontato che i malviventi durante la fuga avevano esploso in aria due colpi di pistola, due proiettili che corrispondono appunto a quelli trovati all’interno del tamburo della pistola.

L’arma da fuoco è stata immediatamente analizzata dai Ris, il reparto di investigazioni scientifiche dei carabinieri. Almeno per ora, però, non è stato possibile risalire al proprietario dell’arma e nemmeno capire se si tratti di una pistola rubata. L’arma da fuoco non è infatti censita e quindi non è rintracciabile.

Per questo motivo gli specialisti dei Ris dovranno effettuare analisi approfondite per cercare magari di trovare qualche impronta che possa dare una mano alle indagini.

Moto rubata e abbandonata

I carabinieri di Lanusei hanno chiuso il cerchio sulla rapina andata in scena lo scorso febbraio. Secondo quanto ricostruito dai militari, infatti, dopo la rapina i malviventi, per evitare i posti di blocco subito effettuati dalle forze dell’ordine, avevano volontariamente abbandonato tutto ciò che avevano utilizzato durante la rapina.

E grazie anche all’aiuto di un elicottero del nucleo dei carabinieri di Elmas è stato possibile recuperare il mezzo utilizzato durante la rapina: un motociclo Yamaha rubato a Lotzorai nel novembre del 2019. In quell’occasione, a poca distanza dalla moto, nascosti nella fitta boscaglia, erano stati effettuati altri ritrovamenti: un giubbotto nero, un passamontagna scuro, un casco da motociclista e una felpa sempre nera, con alcune strisce colorate di grigio e blu. Materiale che, secondo le indagini effettuate dagli investigatori dell’arma, era stato utilizzato per effettuare la rapina.