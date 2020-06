Marco Neri, un ragazzo di 18 anni, è stato trovato privo di vita questa mattina a Martinsicuro, nella sua abitazione in provincia di Teramo. La madre del giovane ha fatto l'amara scoperta quando ha provato a svegliarlo intorno a mezzogiorno. Si attende l'esito dell'autopsia per comprendere cosa possa aver causato il decesso improvviso del ragazzo.

Un giovane di appena 18 anni, Marco Neri, ha perso la vita nel sonno, per cause ancora da accertare. Il giovane aveva trascorso la serata di ieri in compagnia dei suoi amici, a cena, dopo il lungo periodo di lockdown imposto dall'emergenza Coronavirus.

Questa mattina, 3 giugno, la madre del ragazzo è rientrata dopo aver fatto la spesa, intorno a mezzogiorno, ed è andata in camera del figlio per svegliarlo. È stato in quel momento che la donna si è accorta della tragedia accaduta: il ragazzo non respirava ed era privo di vita.

Il ragazzo sarebbe deceduto per cause naturali

I soccorsi del 118 sono stati chiamati immediatamente dalla madre del ragazzo, ancora sotto shock, ma al loro arrivo i sanitari non hanno potuto fate altro che confermare il decesso di Marco Neri. Stando ai primi accertamenti da parte dei medici, il ragazzo di Martinsicuro sarebbe deceduto per cause naturali, in seguito ad un arresto cardiocircolatorio. Sul posto sono giunti anche i carabinieri e il magistrato di turno di Teramo, Enrica Medori, ha disposto l'autopsia sulla salma del giovane per definire con esattezza cosa possa aver causato la morte del diciottenne.

Si attende che domani venga effettuato l'esame autoptico per accertare le condizioni che hanno portato ad un epilogo così tragico.

Diciottenne trovato senza vita a Martinsicuro: la comunità scossa per la triste perdita

Dal sopralluogo delle forze dell'ordine non è stata trovata alcuna sostanza all'interno dell'abitazione e da una prima visita medica non sono emersi segni di violenza sul corpo del ragazzo.

La comunità di Martinsicuro è scossa dalla perdita del giovane Marco Neri e si è stretta attorno al dolore dei familiari. Il ragazzo aveva frequentato l'Istituto alberghiero di San Benedetto del Tronto ed era stato in una comunità di recupero nel Lazio fino ad aprile scorso. Sui social network, diversi commenti degli utenti hanno espresso il dolore e la vicinanza alla famiglia del ragazzo, mentre altri hanno cercato nel passato del diciottenne una possibile causa dell'improvviso decesso.

Solo l'esame autoptico che dovrebbe essere eseguito domani pomeriggio, potrà dare le risposte alla famiglia, distrutta per la perdita di una vita così giovane.