Maria Ascione ha perso la vita in seguito a un grave incidente stradale avvenuto nella tarda serata dell'8 giugno a Torre del Greco, in provincia di Napoli. La ragazza si trovava insieme al suo fidanzato. Il mezzo potrebbe essere uscito fuori strada anche a causa dell'asfalto sdrucciolevole. La ragazza, di soli 23 anni, è deceduta sul colpo. I carabinieri stanno lavorando per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Sulla salma della giovane è stato disposto l'esame autoptico. Da verificare il corretto utilizzo del casco da parte della ragazza.

Tragico incidente stradale nella tarda serata dell'8 giugno a Torre del Greco. Maria Ascione, di 23 anni, ha perso la vita a bordo di uno scooter T-Max, mentre si trovava in compagnia del suo fidanzato. La coppia stava percorrendo via Giovanni XXIII quando in discesa e in prossimità di una curva molto stretta, probabilmente anche a causa della pioggia, il motoveicolo ha sbandato ed è scivolato sull'asfalto finendo fuori e andando a impattare le barriere di protezione che dividono la via dall'autostrada.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri della stazione locale di viale Carlo Alberto Dalla Chiesa (guidati dal capitano Andrea Leacche) con gli uomini della stazione Capoluogo e della sezione Radiomobile.

Gli operatori sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso della giovane vittima: la ragazza è deceduta sul colpo, troppo gravi le ferite riportate, l'impatto con l'asfalto è stato molto violento. Il fidanzato, in attuale stato di shock, ha riportato delle ferite non gravi guaribili in pochi giorni.

Sulla salma di Maria è stato disposto l'esame autoptico

Le cause dell'incidente stradale che ha visto Maria Ascione come vittima sono ancora in fase d'accertamento. Le forze dell'ordine, dopo aver effettuato sul luogo dell'impatto tutti i rilievi del caso, si stanno occupando di ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.

Tra le prime cose da verificare ci sarà l'uso corretto del casco di protezione al momento del tremendo impatto. Da accertare anche la velocità con cui il mezzo stava procedendo. Sulla salma della ragazza, che è stata sequestrata ed è a disposizione dell'autorità giudiziaria, il magistrato di turno ha disposto l'esame autoptico.

Maria Ascione era molto conosciuta a Torre del Greco, suo padre infatti è il titolare di una nota concessionaria d'auto della città. Nelle ore successive al decesso della ragazza, in tanti si sono riversati sui social network per commemorarla ed esprimere il proprio cordoglio.