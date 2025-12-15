Un incidente mortale si è verificato in provincia di Cosenza nella mattinata del 15 dicembre, quando all’alba, sulla Strada Provinciale 263, all’altezza dell’incrocio per Cerchiara di Calabria, è avvenuto uno scontro fatale tra due mezzi. Il bilancio è pesante: una persona è morta, mentre un’altra è rimasta gravemente ferita. La vittima, un 64enne di Francavilla Marittima, è deceduta sul colpo. Un altro uomo, alla guida di un autoarticolato, è stato trasportato d’urgenza in ospedale.

Sempre in Calabria, ma stavolta nel catanzarese, un incidente stradale è avvenuto sulla Statale 106 nel territorio di Montepaone, senza causare feriti.

La dinamica dell'incidente

L'incidente è avvenuto nei pressi del bivio La Silva, dove si sono scontrati un autoarticolato e una Fiat Punto. A causa dell'impatto violentissimo, il conducente della Fiat Punto ha perso la vita. La vittima è stata estratta dalle lamiere del veicolo dai Vigili del Fuoco, che sono intervenuti prontamente per mettere in sicurezza l'area e recuperare il corpo.

L’autista del mezzo pesante, di cui non sono ancora state rese note le generalità, è rimasto ferito e trasportato in ospedale per ricevere le necessarie cure. La sua prognosi non è stata ancora ufficializzata, ma pare non essere in pericolo di vita.

Il blocco del traffico e l'intervento delle forze dell'ordine

A seguito dell’incidente, la Strada Provinciale 263 è stata temporaneamente chiusa per permettere l’intervento dei soccorritori e per garantire la sicurezza degli utenti della strada.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della Compagnia di Cassano allo Ionio, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica esatta dell’incidente, e gli agenti della polizia locale. Le operazioni di ripristino della circolazione sono state complesse, con lunghe code e rallentamenti, ma la situazione è tornata sotto controllo dopo qualche ora.

Un'altra giornata di incidenti sulle strade calabresi

Non è stato l’unico incidente della giornata. Nella tarda mattinata, un altro sinistro si è verificato sulla A2 all'altezza di Tarsia (CS), causando rallentamenti significativi nel traffico.

Sempre nella stessa giornata, sulla strada Statale 106 a Montepaone (CZ), si è verificato un altro incidente. Fortunatamente, le persone coinvolte nell'incidente sono rimaste illese, ma il traffico è stato rallentato per circa tre chilometri su entrambe le direzioni di marcia.