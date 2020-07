Un incidente stradale è avvenuto nel pomeriggio di ieri 17 luglio sulla strada provinciale 151 che collega Ruvo di Puglia ad Altamura, in provincia di Bari. Secondo quanto si apprende dai media locali e nazionali, una Peugeot si è scontrata contro un tir che procedeva nella direzione opposta di marcia. L'impatto tra i due mezzi è costato la vita a quattro persone: tutte le vittime viaggiavano nell'auto ed erano parte delle stesso nucleo famigliare. Resta ancora da chiarire con esattezza la dinamica del sinistro. Sul posto sono intervenuti subito i soccorsi con diverse ambulanze del 118. All'arrivo dei sanitari per i quattro occupanti della Peugeot non c'era ormai nulla da fare.

L'incidente a 20 chilometri da Altamura

Secondo quanto riporta Repubblica sulle sue pagine online, il sinistro stradale è avvenuto a 20 chilometri da Altamura. L'automobile era diretta proprio nella città murgiana e proveniva da Ruvo di Puglia. All'improvviso la vettura avrebbe invaso la carreggiata opposta: in quel momento il camion sopraggiungeva frontalmente e i due conducenti non hanno potuto far nulla per evitare lo scontro. Alla guida della Peugeot c'era un uomo di 84 anni: con lui viaggiavano due donne, entrambe sorelle, che avevano 51 e 38 anni e il convivente di una di loro, un 40enne. Sul luogo del fatto di cronaca sono poi giunti i carabinieri di Altamura e la polizia locale che hanno proceduto ad effettuare i rilievi del caso e a mettere in sicurezza la carreggiata.

Per motivi di privacy, ma anche per la delicatezza della vicenda, si preferisce non rendere note le generalità delle vittime dell'incidente stradale. L'84enne alla guida dell'auto, secondo una prima ricostruzione dei fatti operata da chi indaga, avrebbe perso il controllo della macchina sbandando sulla corsia opposta.

Ieri pomeriggio poi nel barese le condizioni meteo non erano favorevoli e l'asfalto era reso viscido dalla pioggia caduta durante la giornata.

Le quattro persone sarebbero tutte morte sul colpo

Tutte e quattro le persone a bordo della vettura sarebbero morte sul colpo a causa delle gravi ferite riportate dopo l'impatto.

La testata giornalistica online Fanpage informa che per estrarre i corpi delle quattro vittime dalla lamiere sono dovuti intervenire i vigili del fuoco. Il tir con cui si è scontrata la Peugeot trasportava materiale edile ed era diretto ad una cava che si trova non molto distante dal luogo in cui è avvenuto il sinistro. Quello avvenuto sulla strada provinciale 151 non è il primo incidente stradale che si verifica nel corso di questa estate in Puglia: sempre nella giornata di ieri, 17 luglio, una bimba di otto anni residente a Carapelle ha perso la vita alle porte di Ordona, in provincia di Foggia, mentre viaggiava insieme alla sua famiglia a bordo di un'auto. In quest'ultimo caso ad entrare in collisione sono state due macchine.

Il sinistro ha provocato anche sei feriti: tutti loro, al momento, sono ricoverati in gravi condizioni in ospedale.