Un incendio di dimensioni notevoli ha interessato questa mattina, 18 luglio, la cattedrale gotica di Nantes, in Francia, nella regione della Loira. Secondo quanto riferiscono i media internazionali, il rogo si è sviluppato al mattino presto, ma già alle ore 8:30 l'incendio è stato circoscritto. Sul posto si sono recate immediatamente numerose squadre dei vigili del fuoco, che hanno proceduto ad isolare la zona e a mettere in sicurezza l'area. Dalla cattedrale adesso esce un denso fumo nero e i pompieri sono ancora schierati sul posto. Al momento non si conoscono le cause che hanno provocato le fiamme all'interno dello storico edificio religioso.

Alla scena hanno anche assistito numerosi cittadini. Il timore è che i danni possano essere ingenti.

La cattedrale dedicata a Saint Pierre e Saint Paul

Il duomo di Nantes è dedicato a Saint Pierre e Saint Paul ed è una delle chiese più importanti della Francia. L'edificio è noto per il suo stile gotico medievale e per le sue alte guglie, caratteristica che lo accomuna alla più famosa cattedrale di Notre-Dame di Parigi, anch'essa seriamente danneggiata da un incendio due anni fa e adesso in fase di ricostruzione. Secondo quanto riferiscono le autorità locali, l'incendio nella cattedrale di Nantes sarebbe scoppiato intorno alle ore 7:30. In un primo momento sembrava che la situazione fosse fuori controllo, ma poco fa il responsabile dei vigili del fuoco, Laurent Ferlay, ha dichiarato che l'incendio non è paragonabile a quello di Notre-Dame e che è stato circoscritto nel giro di qualche ora.

Le immagini dell'edificio religioso in fiamme sono state pubblicate sui social e hanno fatto subito il giro del mondo. Già nel 1972 il duomo di Nantes è stato parzialmente distrutto da un incendio e allora ci vollero 13 anni per completare il restauro. La struttura venne poi riaperta ai fedeli nel 1985.

Si temono danni piuttosto seri

Alcuni testimoni hanno dichiarato che all'interno della cattedrale si sarebbero verificati dei danni piuttosto ingenti.

Dalle fonti pubblicate dai media francesi si apprende che il grande organo sarebbe stato completamente distrutto, mentre la piattaforma dove poggiava lo strumento musicale sarebbe stata giudicata "instabile" dagli stessi pompieri. E non è neanche la prima volta che a Nantes va a fuoco un edificio religioso. Nel 2015 un incendio distrusse per tre quarti la basilica dedicata ai santi Rogatien e Donatien. "Che tristezza vedere che oggi la storia si ripete", questo è stato l'amaro commento del deputato regionale della Loira, Francois de Rugy. Il politico esprime piena solidarietà a tutte le autorità che hanno lavorato per riportare la situazione sotto controllo ed evitare danni maggiori. Sulla vicenda si attendono quindi ulteriori aggiornamenti.