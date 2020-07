Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di ieri 1° luglio vicino a Cesanatico (Cesena), sulla strada Rigossa destra. Secondo quanto riferiscono i media locali e nazionali, un camion e uno scooterone sono entrati in collisione in maniera frontale. Per gli occupanti della due ruote, padre e figlia, non c'è stato nulla da fare in quanto sarebbero deceduti sul colpo. L'uomo aveva 44 anni, mentre la figlia era una bambina di 12 anni. I due avevano trascorso una giornata al mare e stavano facendo rientro a casa. Il sinistro si è verificato intorno alle ore 19:15.

I soccorsi sono arrivati immediatamente

Sul luogo del fatto di cronaca sono arrivate subito le ambulanze del 118 e le automobili della polizia locale dell'Unione Rubicone Mare. Gli uomini in divisa hanno effettuato i rilievi del caso e chiuso temporaneamente la strada per mettere in sicurezza la zona. Al momento la dinamica dell'incidente è ancora tutta da chiarire. Secondo gli investigatori lo scooter, uno Yamaha T-Max, era in uscita dalla rotatoria Due Ponti e dopo pochi metri c'è stato l'impatto con il mezzo pesante, un autocarro Iveco.

Il conducente del camion è rimasto visibilmente sotto shock per quanto accaduto e anche lui è stato trasportato in ospedale, dove è stato sottoposto agli esami tossicologici.

Secondo quanto riferisce la testata giornalistica locale online Cesena Today la strada provinciale Rigossa è stata già in passato teatro di incidenti stradali piuttosto gravi.

Il 44enne era un militare residente a Savignano sul Rubicone e originario di Marcianise (Caserta), mentre sua figlia 12enne viveva con la madre a Borghi.

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

Il ricordo degli amici del 44enne: 'Era un uomo solare e allegro'

La notizia del tragico decesso del militare 44enne e di sua figlia ha raggiunto in breve tempo la Campania. Chi conosceva l'uomo lo ricorda come solare e allegro. Da diversi anni ormai prestava servizio a Rimini. La più grande passione del 44enne erano proprio i motori, infatti gli piacevano le macchine d'epoca e possedeva un Maggiolino.

Su Facebook tante persone hanno scritto messaggi di cordoglio per le due vittime dell'incidente stradale avvenuto in provincia di Cesena. I media locali hanno anche pubblicato le foto del sinistro: lo scooter, a causa del violento impatto, è andato completamente, distrutto mentre il camion ha subito seri danni sulla parte anteriore. I detriti si sono sparsi per diversi metri sulla carreggiata.