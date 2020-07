Yves Rausch, 31 anni, è ricercato dal 13 luglio dalla polizia tedesca dopo avere aggredito e disarmato quattro agenti a Oppenau, località nella Germania sud occidentale, nel Land del Baden-Wuerttenberg. Il 31enne, dopo avere assalito i poliziotti, ha fatto perdere le sue tracce, trovando rifugio nella Foresta nera. I giornali tedeschi, vista la peculiarità dell’azione compiuta dall'uomo, hanno paragonato quanto avvenuto al film con protagonista Sylvester Stallone nei panni di John Rambo: un reduce della guerra del Vietnam che aggredisce i poliziotti di una cittadina e si rifugia nei boschi scatenando un piccola guerra locale.

Rausch è armato e pericoloso

Il 31enne che si è rifugiato nella Foresta nera dopo aver aggredito quattro poliziotti a Oppenau dispone di un equipaggiamento tattico da combattimento. Infatti Yeves Rausch, oltre alle quattro pistole sottratte ai poliziotti durante l’aggressione, dovrebbe avere un arco con frecce, un pugnale, un equipaggiamento speciale da guerra e un’ulteriore pistola.

Il dispiegamento delle forze di polizia a Oppenau

A Oppenau è iniziata una vera e propria caccia al fuggitivo.

Per scovare Yves Rausch sono stati dispiegati oltre 200 agenti di polizia e alcuni uomini dei reparti speciali. Inoltre per questa complessa caccia all'uomo all'interno della Foresta nera sono utilizzati cani speciali in grado di fiutare possibili piste e anche elicotteri per valutare la situazione dall'alto.

Le forze dell’ordine del posto hanno invitato i residenti a non uscire di casa e di non fermarsi in auto per dare un passaggio a eventuali autostoppisti. Nella città coinvolta nelle operazioni di ricerca le scuole e gli asili resteranno chiusi fino al termine delle operazioni delle forze dell’ordine.

Infine lo spazio aereo sopra la città di Oppenau è stato interdetto.

Chi è il fuggitivo che conosce perfettamente i luoghi della Foresta Nera

Il 31enne è un soggetto noto alla polizia, poiché ha alcuni precedenti per detenzione illegale di armi. Rausch ha già scontato una condanna in carcere per aver aggredito una sua ex fidanzata utilizzando una freccia scoccata dal suo arco.

Yves Rausch è un uomo bianco, longilineo, con barba e pizzetto. Indossa gli occhiali e la sua altezza è di circa un metro e settanta. Il quotidiano tedesco Bild ha rivelato che, all’interno dell’alloggio del 31enne, sono state rinvenute molte armi, alcuni contenitori per la benzina e una specie di poligono di tiro. Alcuni giornali hanno descritto Yves come una persona che stava trascorrendo le sua vita ai margini della società e in condizioni di difficoltà.