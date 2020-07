L'Asl di Latina ha comunicato nella giornata di ieri 13 luglio altri due nuovi casi di Coronavirus all'interno del territorio provinciale. Si tratta, in particolare, di una bambina di 9 anni e di un uomo rientrato da poco dal Brasile e sottoposto al test obbligatorio per chi proviene da zone del mondo considerate ad altro rischio contagio. Per quanto riguarda la bimba di 9 anni si teme che quest'ultima possa essere stata contagiata da una sua cuginetta che ha 5 anni, anche lei trovata positiva alla malattia Covid-19.

Il contagio della bimba forse avvenuto dopo una cena in una pizzeria

Il contagio della bambina di 9 anni è stato riscontrato a Minturno.

Gli ispettori dell'Asl hanno proceduto adesso ad isolare sia lei che i suoi famigliari a scopo cautelativo. Le condizioni di salute dell'infante sono buone. Secondo quanto riferisce la testata giornalistica online Leggo, la bimba contagiata a Minturno sarebbe la nipote di una famiglia di Formia trovata positiva al coronavirus negli scorsi giorni. Le autorità sanitarie temono che il contagio sia partito dopo una cena svolta in una pizzeria di Gianola negli scorsi giorni. Qui erano presenti sia la famiglia di Formia, che attualmente presenta sintomi lievi, che un'altro nucleo famigliare proveniente da Scauri e un agente di commercio di Minturno. Anche il professionista è finito in isolamento domiciliare presso la sua abitazione.

Come già detto in apertura un uomo rientrato dal Brasile è stato trovato positivo al Sars-Cov-2: l'Asl in queste ore sta procedendo a contattare tutti i passeggeri dell'aereo su cui ha viaggiato il paziente contagiato. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria in provincia di Latina sono stati riscontrati 581 casi di infezione da coronavirus.

I guariti restano fermi a 506, mentre gli attualmente positivi sono 39.

L'Asl: 'Ridurre all'essenziale i contatti sociali'

L'azienda sanitaria locale, sempre nella giornata di ieri 13 luglio, ha emanato un comunicato stampa con cui si ricorda alla popolazione che in questo particolare periodo bisogna avere un grande senso di responsabilità.

Si raccomanda quindi ai cittadini di seguire attentamente tutte le prescrizioni in merito al rispetto della distanza interpersonale di sicurezza di almeno un metro e di lavare frequentemente le mani. L'Asl ricorda che vige ancora il divieto di assembramento su tutto il territorio nazionale. "L’unico modo per evitare la diffusione del contagio consiste nel ridurre all’essenziale i contatti sociali per tutta la durata dell’emergenza" - con queste parole si conclude il comunicato dell'Asl di Latina. In provincia, inoltre, non c'è nessun paziente ricoverato in terapia intensiva.