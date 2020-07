Trenord al centro di tante polemiche per il mancato trasporto di un gruppo di ciclisti che aveva comprato il biglietto regolarmente anche per il proprio mezzo a due ruote. Nelle ultime ore sui social network sta avendo grande seguito il video pubblicato da Pietro Franzese che racconta di come un gruppo di persone sia stato respinto e non sia stato fatto salire a bordo del treno Trenord che si era scelto a Milano con la motivazione che non vi fosse lo spazio adeguato per caricare le biciclette.

Dalla app si può acquistare il biglietto per per le bici per ogni corsa, il sito non indica i treni abilitati e quelli no

Il problema nasce dal fatto che il sito internet di Trenord non spiega quali sono i treni che sono effettivamente abilitati al trasporto delle biciclette e quali no. Come è documentato nel video di Franzese, l'acquisto del biglietto per le biciclette viene consentito per tutte le corse che sono in programma. Da qui nasce una situazione molto problematica perché, solo quando si è effettivamente al binario, si capisce se quel treno è abilitato al trasporto delle biciclette oppure no. Al momento dell'acquisto questa informazione non è possibile averla.

Pietro Franzese: 'Quando si prenota come si fa a sapere se quel treno davvero è abilitato?'

Franzese racconta la sua disavventura, avvenuta sabato 4 luglio, quando ha deciso di recarsi a Milano alla stazione centrale per andare a pedalare in Valtellina. Biglietti acquistati la sera prima, posto a sedere per sé e posto per la bicicletta, dall'App di Trenord.

"Il treno - spiega Franzese - il simbolo della bicicletta quindi era tranquillo di non avere nessun problema a salire pure col mezzo a due ruote"

Ma non è andata cosi. "All'arrivo in stazione - scrive - dieci minuti prima di partire ho scoperto che non era possibile salire sul treno prescelto con le biciclette".

Il capotreno non gli ha consentito l'accesso a lui e ad un altro gruppo di ciclisti con la motivazione che su quel treno non si poteva salire. Anche se, evidenzia Franzese, c'erano ampi accessi su ogni vagone e si poteva salire, divisi in vari vagoni.

Il gruppo ha chiesto spiegazioni avendo i biglietti in regola ma non c'e stato nulla da fare. Agli agenti della Polizia Ferroviaria è stata spiegata la situazione e a loro volta hanno fatto la segnalazione al personale di Trenord.

Franzese sottolinea che la persona arrivata in questo momento ha evidenziato che il treno successivo sarebbe stato attrezzato per il trasporto bici. Franzese in conclusione spiega che sul sito di Trenord non c'è nessun elenco di treni in cui è previsto il trasporto delle biciclette oppure no.

Quando si acquista non si può sapere. Quando si prenota, si interroga Franzese, per se stessi e per la bicicletta, come da regolamento, come si può verificare se poi in realtà quel treno sia veramente abilitato a svolgere il servizio che si acquista?