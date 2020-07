Un bambino americano di soli sei anni qualche giorno fa ha salvato la sorellina proteggendola dall’attacco di un cane. Il piccolo ha attirato su di sé l’animale, subendo numerosi morsi che gli hanno causato profonde ferite al viso e alla testa. Dopodiché, ha preso per mano la bambina e l’ha portata via, al sicuro.

Il bambino in questione si chiama Bridger Walker, ha sei anni e abita a Cheyenne nello stato del Wyoming, e circa una settimana fa ha salvato sua sorella più piccola dall’attacco di un cane appartenente a degli amici di famiglia. L'animale era in procinto di assalire la piccola, ma Bridger si è gettato sul cane, che lo ha aggredito a sua volta.

È stato morso al volto e alla nuca ma nonostante ciò è riuscito a prendere la mano della bambina per portarla in salvo. Le ferite riportate in seguito all'aggressione da parte dell'animale sono state profonde, hanno richiesto ben 90 punti di sutura e l'intervento di un chirurgo plastico. Tuttavia, non ci saranno conseguenze permanenti per il bambino. Come spiegato dalla zia su un account Instagram aperto proprio per diffondere l'accaduto, Bridger al momento sta bene e si sta riprendendo dalla brutta esperienza vissuta, circondato dall'affetto di tutti i suoi cari.

La zia di Bridger ha svelato la storia sui social

È stata proprio Nikki Walker, la zia del piccolo, a diffondere la storia tramite l'aiuto dei social.

La donna ha svelato un dettaglio sulla vicenda, e cioè la pronta risposta del bambino quando gli è stato chiesto il motivo del suo gesto. Bridger in quell'occasione ha affermato: “In quel momento ho pensato che se proprio doveva morire qualcuno, quel qualcuno sarei dovuto essere io”. Nikki ha poi pensato di dare conforto al nipotino e a tal proposito ha condiviso su Instagram una foto dei due bambini chiedendo ai suoi seguaci di lasciare qualche messaggio e diffondere la storia nel web affinché potessere arrivare ai protagonisti degli Avengers, gli eroi preferiti del bambino.

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

Nel suo post ha infatti taggato i profili ufficiali degli attori del famoso film Marvel, sperando in una loro risposta.

La zia: 'Nessun risentimento verso i padroni del cane'

La zia del piccolo Bridger ha poi provveduto ad aggiornare tutti coloro i quali erano in apprensione per le condizioni di salute del piccolo: “Le sue ferite stanno migliorando, è di buon umore e conserva lo stesso carattere di sempre.

Sebbene non possa ancora ridere, era divertito mentre gli leggevo alcuni dei vostri commenti. Inoltre, vorrei precisare che i padroni del cane sono brave persone e si sono subito messe a disposizione di Bridger e della sua famiglia non appena hanno saputo dell’accaduto. Non abbiamo nessun risentimento per quanto accaduto, anzi, le nostre famiglie si sono unite ancora di più in seguito a questo incidente”.