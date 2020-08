Una donna, le cui generalità non sono state diffuse per motivi di privacy, è stata aggredita da un cane di razza Rottweiler questa mattina 7 agosto, intorno alle ore 9:00 al quartiere Cappuccini di Brindisi. Secondo quanto riferisce la stampa locale l'episodio è avvenuto in via Pontina. La malcapitata era uscita dalla sua abitazione quando all'improvviso ha visto sbucare il cane di grossa taglia che le si è avvicinato talmente tanto da azzannarle la maglietta. La vittima dell'aggressione si è rifugiata poi a casa di una zia.

Tanto lo spavento per la persona aggredita

Brindisi Report informa che sarebbe stata proprio la zia ad accorgersi di quanto stava avvenendo alla nipote.

La donna ha cominciato ad urlare con quanto fiato aveva in gola, attirando il cane verso di se per poi trarre in salvo la signora aggredita. Entrambe si sono rifugiate dietro al portone di casa. L'aggredita visto lo spavento ha deciso di allertare immediatamente gli agenti di Polizia Locale e i soccorritori del 118, giunti sul luogo del fatto di cronaca a bordo di un'ambulanza ma la vittima non è stata ferita dall'animale. A questo punto i Vigili Urbani hanno proceduto ad identificare la proprietaria dell'animale, infliggendole una multa di 50 euro poiché l'animale era sprovvisto di guinzaglio, come già detto in apertura. A Brindisi vige infatti una specifica ordinanza comunale risalente al 2017 che obbliga i proprietari dei cani a passeggiare i loro fidi muniti di regolare guinzaglio.

Il rione Cappuccini è una delle zone centrali del capoluogo di provincia pugliese e quell'ora c'erano in strada diverse persone. Il cane non ha arrecato altri danni e la situazione è tornata in breve tempo alla normalità. Non è escluso che nelle prossime ore possano conoscersi ulteriori dettagli sull'accaduto.

In Italia tanti i casi di aggressione da parte dei cani

Quanto successo questa mattina a Brindisi non è l'unico episodio del genere che si è verificato questa estate in Italia. Ogni anno molte persone vengono aggredite da cani di taglia più o meno grossa. L'ultimo fatto in ordine di tempo risale al 18 luglio scorso, quando una bambina di 9 anni venne aggredita a Villagrazia di Carini, in Sicilia, da un cane di razza meticcia di proprietà di un parente.

La piccola stava giocando con l'animale, quando all'improvviso quest'ultimo si avventò su di lei. La piccola, residente a Monreale, riportò ferite al volto, alla schiena e alle braccia. Sul posto si recarono i carabinieri della stazione di Carini per i rilievi del caso e per ascoltare i testimoni di quanto avvenuto. I medici del 118 medicarono dapprima la bimba sul posto per poi portarla in ospedale per tutti gli accertamenti del caso.