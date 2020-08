Una insolita vicenda è accaduta alla vigilia di Ferragosto sulla spiaggia costeggiata dalla litoranea cosentina di Corigliano Rossano, per l'esattezza a Capo Trionto. Un toro è comparso improvvisamente sulla spiaggia affollata determinando un fuggi fuggi generale tra i bagnanti terrorizzati. La scena è stata ripresa in un video poi diffuso sui canali web.

Il toro sulla spiaggia in Calabria

Di certo non è una vicenda abituale quella di un toro che vaga tra bagnanti distesi sotto gli ombrelloni di una spiaggia. Eppure è quanto sarebbe successo in un lido calabro, in provincia di Cosenza, un episodio che è stato riportato dai quotidiani locali e documentato da un video amatoriale.

La scena che si presenta nella ripresa, diffusa nel web, è quella del grosso animale nero che, sbucando dal nulla, si avvicina ai bagnanti. Nell'accorgersi dell'avvicinarsi dell'animale, i presenti cercano di allontanarsi dalla bestia che si mostra, anch'essa, in preda all'agitazione. Il toro poi si isola e, mentre i bagnanti continuano a guardarlo a dovuta distanza, prende a girare su se stesso. L'animale, giunto sulla spiaggia di Capo Trionto dopo essere scappato dal recinto dove si trovava in custodia, è stato poi recuperato e messo in sicurezza. Nessuno dei bagnanti, a quanto si è potuto apprendere, sarebbe rimasto ferito. Non si è trattato dell'unico episodio che, negli ultimi giorni, ha visto come protagonista un toro in libertà.

Una storia analoga si è verificata in California nella Contea Ventura durante un incendio.

Un toro in California insegue i pompieri

In California, ed in particolare nella Contea Ventura, un toro avrebbe attaccato ieri alcuni uomini della squadra dei Vigili del Fuoco intenti a spegnere un incendio divampato nella zona.

Anche in questo caso un video ripreso da uno dei presenti ha documentato la scena che mostra appunto gli uomini in divisa che fuggono inseguiti da un toro. I pompieri sono riusciti a trovare riparo, prima che l'animale potesse raggiungerli, a bordo dei mezzi antincendio. Nessuno di loro sarebbe rimasto ferito.

Da quanto riportato dai media locali, la bestia avrebbe cominciato la sua folle corsa per sfuggire alle fiamme che si stavano alzando attorno al luogo in cui si trovava. La perdita dell'orientamento avrebbe poi condotto il toro, in preda allo spavento per il fuoco, lungo la strada battuta, in quel momento, dai Vigili del Fuoco impegnati a domare le fiamme.