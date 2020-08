Un incidente stradale si è verificato nella serata di giovedì 13 agosto in Puglia, precisamente sulla statale numero 172 che collega i paesi di Martina Franca (Taranto) e Locorotondo (Bari). Secondo quanto riferiscono i media locali ad entrare in collisione sono state una moto e una Nissan Qashqai. Sulle due ruote viaggiava una giovane coppia: entrambi non ce l'hanno fatta a causa delle ferite riportate durante l'impatto. Le persone decedute sono una 38enne e un 34enne, rispettivamente originari di Locorotondo e Martina Franca.

A bordo del veicolo un uomo rimasto illeso

Sulla Nissan Qashqai viaggiava un uomo che è rimasto illeso.

La dinamica del sinistro è ancora tutta in fase di accertamento. Secondo gli inquirenti il tratto stradale non presenta elementi di particolare pericolosità, essendo un'arteria che si trova in pianura, nella Valle D'Itria. La 38enne era conosciuta in zona, in quanto lavorava come estetista, mentre il 34enne gestiva una sartoria insieme al fratello, quest'ultimo scomparso a causa di un malore 15 giorni addietro. Le due vittime, secondo quanto riferisce SkyTg24, avevano un bambino di pochi mesi, battezzato pochi giorni fa. La donna sarebbe deceduta sul colpo, mentre il marito è morto poco dopo il suo arrivo presso l'ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Sul luogo del fatto di cronaca sono intervenuti gli agenti della polizia locale, i carabinieri e i vigili del fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona e a rimuovere i veicoli incidentati.

La statale è stata chiusa per diverse ore, mentre il traffico nei due sensi di marcia è stato deviato su strade interne che attraversano la campagna. Sul caso non è escluso che si possano conoscere ulteriori dettagli nelle prossime ore, o al massimo nei prossimi giorni.

La notizia ha sconvolto le comunità di Martina Franca e Locorotondo

La notizia di quanto accaduto sulla statale 172 si è immediatamente diffusa nelle cittadine di Martina Franca e Locorotondo, paesi in cui le vittime risiedevano. Come già detto in precedenza, il 34enne deceduto nell'incidente ha perso il fratello, di qualche anno più giovane, una quindicina di giorni fa.

Per quell'episodio la famiglia ha chiesto chiarezza tramite i suoi legali, evidenziando presunte omissioni nei soccorsi prestati. Quanto accaduto nel tarantino nella serata di ieri 13 agosto non è l'unico episodio del genere che si verifica in Puglia nel corso di questa estate. Alcune settimane fa un 54enne perse la vita sulla strada che da Borgagne conduce alla marina di Sant'Andrea, in provincia di Lecce. L'uomo viaggiava in sella alla sua moto di grossa cilindrata che all'improvviso impattò con una Fiat Punto condotta da una donna di Carpigano Salentino rimasta illesa.