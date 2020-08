Una donna nel pomeriggio di oggi 3 agosto ha gettato dell'acido addosso al marito al culmine di una lite avvenuta in auto. L'episodio si è verificato a Brindisi, precisamente in via Pace Brindisina, al rione Commenda.

Secondo quanto riferiscono i media locali, l'uomo è riuscito a chiedere aiuto rifugiandosi in un negozio di casalinghi della zona. La vittima avrebbe riportato gravi ustioni sia al volto che in altre parti del corpo. Sul posto sono giunti gli agenti della polizia di Stato e i carabinieri del comando provinciale.

La donna bloccata da un agente della Digos fuori servizio

Secondo quanto riferisce Brindisi Report, a fermare la donna è stato un agente della Digos che si trovava fuori servizio.

Quando sono arrivati i sanitari del 118 le condizioni dell'uomo sono apparse subito molto serie e per questo è stato trasportato in codice rosso presso l'ospedale Antonio Perrino, situato sempre nel comune capoluogo. Adesso gli inquirenti stanno cercando di fare chiarezza su quanto avvenuto. Le urla del malcapitato hanno attirato l'attenzione di alcuni presenti, che si sono precipitati subito in suo soccorso.

In queste ore successive al dramma gli investigatori stanno provvedendo ad ascoltare i presenti e si stanno acquisendo i filmati delle telecamere di videosorveglianza poste nella zona. Nel frattempo la donna è stata portata in Questura per poter essere ascoltata e per prendere nei suo confronti ulteriori provvedimenti di natura giudiziaria.

Sul luogo del fatto di cronaca si sono recati per i rilievi anche gli agenti della Scientifica e delle Volanti. Non è escluso che nelle prossime ore sulla vicenda accaduta a Brindisi possano conos cersi ulteriori particolari. Resta da appurare il movente della lite.

La vittima si trova in gravi condizioni

Sempre dai media locali si apprende che l'uomo al momento si trova ricoverato in condizioni piuttosto serie in ospedale: i medici giudicherebbero preoccupante il suo stato di salute. Sul caso si aspettano quindi gli ulteriori accertamenti da parte dell'autorità giudiziaria.

Quanto accaduto questo pomeriggio in Puglia non è il primo episodio del genere che si verifica in Italia negli ultimi mesi. Lo scorso mese di maggio una donna gettò dell'acido addosso a suo marito nel quartiere Mirafiori a Torino. In quell'occasione l'uomo si era presentato da lei nel tentativo di sfregiarla. Con un'abile mossa però la donna tolse la bottiglietta dalle mani del marito e lo versò addosso a lui. Il marito rimase gravemente ferito e riportò ustioni sulla spalla, al torace e sull'intero arto sinistro. I sanitari diedero alla vittima 15 giorni di prognosi.