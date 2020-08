Temptation Island è finito da pochi giorni, ma la trasmissione, oltre a essere finita al centro dei gossip per via delle sorti delle coppie che hanno partecipato al reality, è finita al centro di un brutto episodio di cronaca. Nella notte fra il 5 e il 6 agosto, il villaggio che ospita il programma di Canale 5 è andato a fuoco. L'Is Morus Relais si trova in Sardegna e, al momento, non è ancora chiaro se l'episodio sia di natura dolosa o meno.

A fuoco l'Is Morus Relais che ospita Temptation Island

Riguardo all'incendio accaduto, al momento non ci sono molte informazioni, ma l'unica cosa certa è che sarebbero andate a fuoco alcune parti dell'hotel che ospita Temptation Island e, in particolar modo, sarebbero state incendiate le scenografie del reality show.

Le fiamme sarebbero partite da un'automobile e si sono poi diffuse per coinvolgere anche parte del villaggio. Al momento sono in corso le indagini per capire meglio la dinamica di quanto accaduto. Le autorità competenti stanno anche effettuando le verifiche per capire l'entità dei danni che hanno coinvolto la struttura. Fortunatamente la trasmissione non era in corso e le registrazioni erano terminate da diverse settimane.

L'incendio all'Is Morus Relais

Le prime immagini che sono state pubblicate relative all'incendio avvenuto nel paese in provincia di Cagliari riguardano l'automobile da cui dovrebbe essere partito il rogo. La macchina è completamente bruciata e, dallo scatto, si vede chiaramente che le fiamme hanno colpito anche la parte circostante del villaggio.

In quella parte dell'Is Morus Relais erano conservate le scenografie della trasmissione di Canale 5, ma non è ancora chiara l'entità dei danni provocati e se qualcosa possa essere recuperato o sia stato completamente distrutto tutto.

La nuova edizione di Temptation Island è prevista per il 9 settembre

Al momento, le ultime notizie trapelate in rete danno come data di inizio della nuova edizione di Temptation Island il 9 settembre. Al timone dell'edizione in onda fra un mese ci sarà la conduttrice Alessia Marcuzzi e, salvo problemi sorti a causa di questo incendio appena accaduto, le registrazioni dovrebbero essere svolte ancora in Sardegna, a Santa Margherita di Pula, proprio all'Is Morus Relais.

Non è ancora detto se la nuova edizione possa svolgersi nei tempi previsti nel villaggio o se i danni subiti possano in qualche modo ostacolare o fare slittare le registrazioni delle nuove puntate. Non resta che attendere l'esito degli accertamenti in corso e delle indagini, per capire l'entità dei danni e poter sapere se il 9 settembre si confermerà la data di inizio del programma.