Le campagne abbonamenti continuano a entrare nel vivo e la graduatoria aggiornata mostra già le prime indicazioni sull'entusiasmo delle tifoserie italiane, anche se il quadro resta ancora lontano dall'essere definitivo. In diverse piazze è ancora in corso la fase dedicata ai rinnovi, mentre altre società devono aprire la vendita libera. Per questo motivo la graduatoria è in continua evoluzione e potrebbe cambiare sensibilmente nei prossimi giorni.

La Roma ancora prima

A fare la differenza, almeno per ora, è la Roma, che raggiunge quota 26.000 tessere e consolida il proprio primato.

Più staccato il Bologna, capace comunque di toccare 18.000 abbonamenti grazie a una risposta molto convincente dei propri sostenitori. Rimangono sopra la soglia delle diecimila sottoscrizioni anche Atalanta (12.000) e Parma (11.800), mentre la Fiorentina entra nel gruppo delle società più seguite con 8.000 adesioni.

Osservando l'intera classifica emerge anche l'ottimo rendimento di alcune realtà della Serie B. L'Avellino, trascinato dall'entusiasmo della promozione, arriva a 7.200 abbonamenti, precedendo di poco il Cesena, fermo a 7.000. Più indietro si trovano Arezzo (4.000), Modena (3.127) e Ascoli (2.285), mentre Benevento, Mantova ed Empoli stanno proseguendo il proprio percorso di vendita.

Non mancano segnali importanti neppure in Serie C. Il Brescia è la squadra della categoria con il dato più elevato, avendo superato le 3.000 tessere (3.076). Restano vicinissime Sambenedettese (2.600), Barletta (2.500) e Foggia (2.440), con i rossoneri ancora in attesa di conoscere ufficialmente la categoria nella quale giocheranno. Seguono Perugia (1.700), Salernitana (1.300) e Casertana (250).

Tra le squadre di Serie A trovano spazio anche Genoa e Venezia, entrambe a 6.000 abbonamenti, oltre a Frosinone (5.025), Napoli (5.000), Cagliari (4.750), Monza (3.800), Torino (1.000) e Lazio (659).

La fotografia attuale rappresenta soltanto un passaggio intermedio. Con l'avvio della vendita libera e il progressivo coinvolgimento di tutte le società, i numeri sono destinati a crescere e la graduatoria potrebbe assumere un volto molto diverso rispetto a quello odierno.

L'interesse dei tifosi, però, è già evidente e lascia immaginare un'altra stagione caratterizzata da stadi sempre più pieni.

La graduatoria, inevitabilmente, è destinata a cambiare. Molte società devono ancora accelerare la propria campagna e l'apertura della vendita libera potrebbe modificare sensibilmente le posizioni. I prossimi aggiornamenti offriranno quindi un confronto molto più significativo tra le diverse piazze del calcio italiano.

Al di là della graduatoria, i dati raccolti finora confermano come il legame tra tifoserie e squadre continui a rappresentare uno degli aspetti più importanti del calcio italiano. In molte città l'estate coincide con l'apertura delle campagne abbonamenti e migliaia di sostenitori scelgono di assicurarsi il posto allo stadio con largo anticipo, indipendentemente dagli acquisti di mercato.

È inoltre opportuno ricordare che i numeri attuali non consentono ancora un confronto definitivo: alcune società hanno già aperto la vendita libera, altre sono ancora nella fase riservata ai rinnovi e diverse devono addirittura presentare la campagna. Per questo motivo le posizioni potranno cambiare sensibilmente nelle prossime settimane. L'aggiornamento della classifica sarà quindi utile per capire quali piazze riusciranno ad accelerare maggiormente e quali tifoserie confermeranno il grande entusiasmo mostrato nelle prime settimane dell'estate calcistica.

La classifica abbonamenti aggiornata al 16 luglio