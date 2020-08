Un ragazzo di 18 anni ha ucciso suo padre a coltellate in un'abitazione di via Tagliamento ad Arzignano, in provincia di Vicenza. Secondo quanto riferiscono i media locali e nazionali, il dramma si è consumato al culmine di una lite tra i due. All'improvviso il giovane avrebbe preso un coltello colpendo mortalmente il padre. La madre del ragazzo ha allertato immediatamente i soccorsi, ma quando i sanitari del Suem 118 sono arrivati sul posto segnalato ormai per la vittima non c'era più nulla da fare, in quanto deceduta in poco tempo a causa delle gravi riportate.

Il 18enne è stato arrestato con l'accusa di omicidio

Da quanto si apprende da Vicenza Today la famiglia in cui è avvenuta la tragedia è di nazionalità indiana. La vittima aveva 49 anni ed era un operaio che lavorava in una conceria della zona. Al momento sono sconosciute le cause che hanno provocato la lite degenerata in delitto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Valdagno e della stessa compagnia di Arzignano. Quando i militari dell'Arma sono arrivati nell'appartamento hanno trovato l'uomo che giaceva privo di vita sul letto. La madre era in lacrime in soggiorno insieme al figlio. Gli agenti hanno provveduto subito ad ascoltare i due per capire che cosa fosse successo.

La donna ha dichiarato che poco prima suo marito e il figlio avevano avuto un litigio piuttosto animato, nel corso del quale si erano feriti con un coltello. Lo stesso 18enne avrebbe mostrato ai carabinieri l'arma utilizzata per compiere il misfatto, ammettendo di aver colpito il 49enne più volte all'altezza dell'addome.

Una volta accolta la confessione del giovane ai militari non è restato altro che arrestarlo in flagranza di reato con l'accusa di omicidio.

Il 49enne era regolare sul territorio italiano

Come già detto in precedenza la famiglia in cui è avvenuto l'episodio è originaria dell'India. L'uomo ucciso dal figlio 18enne era regolare sul territorio italiano.

I carabinieri di Valdagno sono giunti sul luogo del fatto di cronaca insieme al maggiore Mauro Maronese. Sul caso i militari dell'Arma stanno continuando ad indagare e non è escluso che nelle prossime ore, o al massimo nei prossimi giorni, possano conoscersi ulteriori dettagli su quanto accaduto nell'abitazione di via Tagliamento. Si tratta del secondo dramma che colpisce nel giro di pochi giorni la comunità vicentina di Arzignano. La sera del 16 agosto scorso, infatti, una ragazzina 15enne venne travolta e uccisa da un pirata della strada, individuato poi in un 54enne che è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto.