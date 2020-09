Una donna di 61 anni residente in provincia di Brindisi nelle scorse ore è stata ricoverata all'ospedale Antonio Perrino sito nel capoluogo di provincia pugliese. Secondo quanto riportano i media locali e nazionali, in particolare La Gazzetta del Mezzogiorno, la signora è in sovrappeso e questa sua condizione di salute le ha provocato diverse lesioni in varie parti del corpo. Qui i sanitari che l'hanno presa in cura hanno riferito di aver trovato anche larve di mosca nelle ferite. Il ricovero della signora è stato immediato, in quanto era abbastanza debilitata e non si laverebbe da anni.

Lesioni anche sul gomito

I medici dell'ospedale Perrino le hanno riscontrato lesioni anche sul gomito. I sanitari hanno dichiarato che questo fa capire come nei confronti della signora ci sia stato un totale disinteresse: il gomito, informano i dipendenti della struttura sanitaria, raramente viene interessato dalle ferite della pelle se la persona viene curata bene. Da quanto appreso la 61enne vivrebbe con il marito e un fratello di professione sacerdote, ma solo il loro aiuto sarebbe insufficiente per potersi prendere cura di lei in maniera ottimale.

Oltre a essere in sovrappeso, la paziente soffre anche di altre patologie come insufficienza renale cronica e scompenso cardiaco. I sanitari stanno anche cercando di capire da quanto tempo la signora versasse in quelle condizioni e come ha fatto a sopravvivere con un stato di salute così severo.

Nel sangue sono stati trovati 65.000 globuli bianchi, il che a detta dei sanitari indicherebbe uno stato infettivo piuttosto importante. I medici hanno informato i giornalisti che la donna forse per mesi è stata stesa a letto nella stessa posizione: per spostarla in ospedale ci sono voluti 5 volontari.

Saranno avvisati i servizi sociali

Vista la situazione le autorità stanno procedendo ad avvisare i servizi sociali. "Non si può lasciare una donna in questo stato", così hanno detto i sanitari dell'ospedale Perrino ai cronisti della Gazzetta del Mezzogiorno. Quando la signora è arrivata nella stanza del nosocomio si è diffuso anche un cattivo odore, per cui è stato necessario aprire le finestre per far circolare l'aria.

L'aspetto che preoccupa maggiormente i medici è quello relativo alla mancata gestione domiciliare della 61enne ammalata. Non è escluso che nelle prossime ore, o al massimo nei prossimi giorni, possano conoscersi ulteriori dettagli su questa vicenda. Per motivi di privacy il nome della signora e la città dalla quale quest'ultima proviene non sono stati diffusi, questo anche per proteggere l'identità dei suoi famigliari.