Gli abitanti di Tuturano, frazione di Brindisi, hanno inviato una segnalazione alla testata giornalistica locale Brindisi Report, nella quale richiedono all'amministrazione comunale l'installazione di autovelox fissi lungo la Sp 79 che conduce nel comune capoluogo e la realizzazione di una pista ciclabile, questo per fare in modo che chi percorre l'arteria stradale in questione possa sentirsi in totale sicurezza. I residenti informano che ogni giorno il tratto stradale viene percorso da tantissime persone e famiglie e nel corso degli ultimi anni si sono verificati anche gravi incidenti stradali dove hanno perso la vita giovani vite.

I tuturanesi: 'Continue violazioni del codice della strada'

Come già detto in apertura, la Sp 79 è una delle principali arterie della provincia, che collega Brindisi a Tuturano e poi da qui prosegue per San Donaci. Secondo i residenti ogni giorno sulla Sp 79 ci sono continue violazioni del codice della strada e molti automobilisti ignorerebbero i limiti di velocità imposti. Un altro problema segnalato dagli abitanti della frazione, riguarda proprio l'alta velocità con la quale viene percorso il tratto stradale oggetto della segnalazione. Sulla provinciale, infatti, le auto sfreccerebbero sui rettilinei e nelle curve diverse vetture invaderebbero la corsia opposta, costringendo chi viene di fronte ad evitare l'impatto magari accostandosi nei canali attigui alla carreggiata.

L'arteria stradale sarebbe percorsa anche da grossi camion che ne rallentano la circolazione. L'ultimo grave sinistro stradale a Tuturano si è verificato proprio sulla provinciale 79 nella notte tra il 13 e il 14 giugno scorso, quando un cittadino di origini nigeriane venne investito da un'auto. Per l'uomo, in quell'occasione, non ci fu nulla da fare.

La strada diventa pericolosa anche quando piove

Sempre da Brindisi Report si apprende che la strada provinciale 79 quando piove diverrebbe pericolosa, in quanto l'asfalto non è di ottima qualità e diventa viscido, anche a causa della terra che lasciano i mezzi uscendo dai terreni agricoli. Per agli abitanti, quindi, vi è un serio rischio per la sicurezza pubblica.

I cittadini chiedono con forza all'amministrazione comunale di installare gli autovelox fissi almeno in prossimità delle curve, in modo da scoraggiare e far rallentare tutti quegli automobilisti che percorrono la strada a grande velocità. Non è escluso che nelle prossime ore, o al massimo nelle prossime settimane, il Comune possa intervenire ed eseguire la richiesta degli abitanti di Tuturano. Su Brindisi Report i cittadini hanno allegato anche delle foto che mostrano le condizioni in cui si trova l'arteria stradale.