Un incidente stradale si è verificato questa mattina nei pressi della frazione brindisina di Tuturano, non lontano dal cimitero locale. Per cause ancora tutte in corso di accertamento, una vecchia Volkswagen Polo condotta da un uomo ha impattato contro un palo della pubblica illuminazione, abbattendolo completamente. Il lampione è franato sull'asfalto causando anche lievi disagi alla circolazione stradale. L'auto era diretta verso Tuturano. Per motivi di privacy le generalità della persona che guidava il veicolo non sono state rese note. Sul posto si sono recati subito i sanitari del 118 e i vigili del fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza la strada, mentre gli agenti della Polizia Locale di Brindisi hanno effettuato i rilievi del caso.

Il veicolo è uscito fuori strada

Secondo quanto riferiscono i media locali, in particolare Brindisi Report, il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo, uscendo prima fuori strada e poi colpendo in pieno il palo dell'illuminazione. Gli airbag posteriori dell'auto si sono aperti a seguito del violento impatto. Per tutta la durata dei soccorsi l'uomo è stato sempre vigile e cosciente e le sue condizioni non sarebbero gravi. Il veicolo ha riportato ingenti danni sul cofano anteriore, completamente schiacciato dalla forza d'urto. Il sinistro si è verificato intorno alle ore 7:15 di oggi 7 settembre. L'arteria stradale su cui è avvenuto l'incidente a quell'ora è abbastanza trafficata, in quanto da lì si raggiungono sia l'imbocco della superstrada Brindisi-Lecce che la Statale 16 che collega il comune capoluogo a San Pietro Vernotico.

Il sinistro non ha comunque coinvolto altri veicoli. Sulla carreggiata sono finiti diversi detriti che si sono staccati sia dal lampione che dalla vettura.

Il parabrezza della Polo è stato scheggiato

Durante l'urto contro il palo anche il parabrezza della Volkswagen Polo è rimasto scheggiato. Non è escluso che sulla vicenda accaduta a Tuturano possano conoscersi ulteriori dettagli nelle prossime ore, o al massimo nei prossimi giorni.

Quanto accaduto stamattina in provincia di Brindisi non è l'unico episodio del genere che si verifica sul nostro territorio nazionale. Si attendono quindi ulteriori riscontri investigativi. Alcuni giorni addietro, precisamente il 3 settembre, un automobilista finì contro un lampione della pubblica illuminazione nel pieno centro cittadino a Pasiano di Pordedone, in via Garibaldi, all'altezza del numero civico 22.

Anche in questo caso il violento impatto fece cadere a terra il palo. I vigili del fuoco provvidero poi a mettere in sicurezza la zona e a rimuovere il tutto dalla carreggiata.